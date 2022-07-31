https://arabic.sputniknews.com/20220731/تركيا-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-قد-تغادر-أوكرانيا-في-الأول-من-أغسطس-1065787770.html
تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب قد تغادر أوكرانيا في الأول من أغسطس
تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب قد تغادر أوكرانيا في الأول من أغسطس
قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، إنه من المحتمل جدًا أن تغادر السفينة الأولى مع الحبوب أوكرانيا في 1 أغسطس/آب. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T09:19+0000
2022-07-31T09:19+0000
2022-07-31T09:19+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت الصحيفة التركية "ستار" عن كالين قوله "صباح الغد، قد تغادر أول سفينة مع الحبوب أوكرانيا".في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب قد تغادر أوكرانيا في الأول من أغسطس
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، إنه من المحتمل جدًا أن تغادر السفينة الأولى مع الحبوب أوكرانيا في 1 أغسطس/آب.
ونقلت الصحيفة التركية "ستار" عن كالين قوله "صباح الغد، قد تغادر أول سفينة مع الحبوب أوكرانيا".
في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.