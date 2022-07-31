https://arabic.sputniknews.com/20220731/تركي-آل-الشيخ-يوجه-رسالة-للجماهير-قبل-ودية-الهلال-السعودي-وألميريا-الإسباني-1065805367.html
تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير قبل ودية الهلال السعودي وألميريا الإسباني
تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير قبل ودية الهلال السعودي وألميريا الإسباني
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، رسالة للجماهير قبل المباراة الودية التي من المقرر إقامتها بين فريق الهلال السعودي ونادي ألميريا... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:51+0000
2022-07-31T15:51+0000
2022-07-31T15:52+0000
رياضة
السعودية
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جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين التي سيتم إقامتها خلال أيام.وقال تركي آل الشيخ إنه "معفي من ملف الرياضة بالمملكة منذ 4 سنوات"، مشيرا إلى أن الشأن الرياضي ليس من اختصاصه ولا يحق له التدخل فيه.واستطرد: "كل سعودي وسعودية على رأسي… قبلة على جبينكم"، مضيفا: "أوعدكم أن أشجع ألميريا في مباراته مع الهلال... مين بيجي".ومن المقرر أن يلتقي نادي ألميريا الإسباني مع الهلال السعودي في الـ 7 من أغسطس/ آب المقبل، خلال مباراة ودية تقام في إنجلترا ضمن الاستعدادات للموسم الكروي المقبل (2022/ 2023).ويعرف تركي آل الشيخ بأنه من أكبر مشجعي الهلال السعودي، لكنه قرر تشجيع النادي الإسباني الذي استحوذ عليه منذ عام 2019 في المباراة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20191127/بسبب-نادي-الهلال-النيابة-السعودية-تلاحق-مشجعا-1043541530.html
https://arabic.sputniknews.com/20190808/أسباب-آل-الشيخ-لشراء-ناد-ألميريا-الإسباني-وهل-سينجح-1042613197.html
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رياضة, السعودية
تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير قبل ودية الهلال السعودي وألميريا الإسباني
15:51 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، رسالة للجماهير قبل المباراة الودية التي من المقرر إقامتها بين فريق الهلال السعودي ونادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين التي سيتم إقامتها خلال أيام.
27 نوفمبر 2019, 15:17 GMT
وقال تركي آل الشيخ إنه "معفي من ملف الرياضة بالمملكة منذ 4 سنوات"، مشيرا إلى أن الشأن الرياضي ليس من اختصاصه ولا يحق له التدخل فيه.
وأعرب الشيخ عن اعتذاره عما وصفه بـ "الخطأ"، مضيفا: "الإنسان غير معصوم… أحبكم".
واستطرد: "كل سعودي وسعودية على رأسي… قبلة على جبينكم"، مضيفا: "أوعدكم أن أشجع ألميريا في مباراته مع الهلال
... مين بيجي".
ومن المقرر أن يلتقي نادي ألميريا الإسباني مع الهلال السعودي في الـ 7 من أغسطس/ آب المقبل، خلال مباراة ودية تقام في إنجلترا ضمن الاستعدادات للموسم الكروي المقبل
(2022/ 2023).
ويعرف تركي آل الشيخ بأنه من أكبر مشجعي الهلال السعودي، لكنه قرر تشجيع النادي الإسباني
الذي استحوذ عليه منذ عام 2019 في المباراة المقبلة.