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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220731/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065780741.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:53+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:53 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 31.07.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:36 GMT 31.07.2022
تقرير أمريكي يطالب أوكرانيا بتغيير موقفها
طالب تقرير أمريكي بتغيير موقف أوكرانيا من الحرب من خلال الدبلوماسية، مؤكدا أن تصعيد النزاع كل يوم سيجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.
05:35 GMT 31.07.2022
طائرة مسيرة تهاجم مقر أسطول البحر الأسود الروسي وتصيب 5 أشخاص
قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجيف، إنه وفقًا للبيانات الأولية، هاجمت طائرة أوكرانية مسيّرة فناء مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وأصيب خمسة أشخاص، ولم يسقط قتلى.
05:35 GMT 31.07.2022
بوليانسكي: روسيا تدعو الأمم المتحدة لتقييم حادث قصف السجن في يلينوفكا
أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أحاطت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش علما بالمعلومات الموجودة لديها التي تدل على مسؤولية كييف عن قصف سجن في يلينوفكا.
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