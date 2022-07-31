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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:53+0000
2022-07-31T05:53+0000
2022-07-31T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة 05:53 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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طالب تقرير أمريكي بتغيير موقف أوكرانيا من الحرب من خلال الدبلوماسية، مؤكدا أن تصعيد النزاع كل يوم سيجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.
قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجيف، إنه وفقًا للبيانات الأولية، هاجمت طائرة أوكرانية مسيّرة فناء مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وأصيب خمسة أشخاص، ولم يسقط قتلى.
أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أحاطت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش علما بالمعلومات الموجودة لديها التي تدل على مسؤولية كييف عن قصف سجن في يلينوفكا.