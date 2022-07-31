عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/تقرير-أمريكي-يطالب-أوكرانيا-بتغيير-موقفها-1065780071.html
تقرير أمريكي يطالب أوكرانيا بتغيير موقفها
تقرير أمريكي يطالب أوكرانيا بتغيير موقفها
طالب تقرير أمريكي بتغيير موقف أوكرانيا من الحرب من خلال الدبلوماسية، مؤكدا أن تصعيد النزاع كل يوم سيجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:11+0000
2022-07-31T05:11+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064342869_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_070eb6f308b7820fe8ca0980da608c5a.jpg
وبحسب التقرير الذي نشره موقع The National Interest، لكاتبيه الخبيرين في الأمن الدولي ستيفن سيمون وجوناثان ستيفنسون، فإنه يجب على واشنطن إقناع كييف بإنهاء الصراع من خلال إيجاد حل وسط في المفاوضات مع موسكو.وأكد الخبراء أن تصعيد النزاع كل يوم يجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.وتواصل الدول الغربية ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، كما وقّع الرئيس الأمريكي في وقت سابق على قانون الإقراض وتم تخصيص عشرات المليارات للمساعدة العسكرية، في وقت صرحت فيه موسكو مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، كما وأنها ستبصح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.في الوقت نفسه، تواصل كييف تعطيل عملية التفاوض، وكما أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، ترفض أوكرانيا مقترحاتها وترتب للاستفزازات. ويتأثر موقفها بشكل خطير بالغرب، الذي دعا ممثلوه مرارا وتكرارا إلى "هزيمة روسيا في ساحة المعركة". في مثل هذه الظروف، وبحسب الوزير، لا جدوى من المفاوضات، لكن موسكو لم ترفض أبدا فرصة الحوار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064342869_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_fbda5fa37bb3f73f7f1f038320361d6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

تقرير أمريكي يطالب أوكرانيا بتغيير موقفها

05:11 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طالب تقرير أمريكي بتغيير موقف أوكرانيا من الحرب من خلال الدبلوماسية، مؤكدا أن تصعيد النزاع كل يوم سيجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع The National Interest، لكاتبيه الخبيرين في الأمن الدولي ستيفن سيمون وجوناثان ستيفنسون، فإنه يجب على واشنطن إقناع كييف بإنهاء الصراع من خلال إيجاد حل وسط في المفاوضات مع موسكو.

وأوضح المؤلفان أنه "يجب على الولايات المتحدة والناتو توضيح الأمر، حيث يجب أن تنتهز كييف الفرصة الأولى لحل النزاع من خلال الدبلوماسية. وإلا ستتوقف إمدادات الأسلحة والقسط المالي"، مضيفين أن الاتفاقية النهائية يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا.

وأكد الخبراء أن تصعيد النزاع كل يوم يجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.
وتواصل الدول الغربية ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، كما وقّع الرئيس الأمريكي في وقت سابق على قانون الإقراض وتم تخصيص عشرات المليارات للمساعدة العسكرية، في وقت صرحت فيه موسكو مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، كما وأنها ستبصح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.
في الوقت نفسه، تواصل كييف تعطيل عملية التفاوض، وكما أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، ترفض أوكرانيا مقترحاتها وترتب للاستفزازات. ويتأثر موقفها بشكل خطير بالغرب، الذي دعا ممثلوه مرارا وتكرارا إلى "هزيمة روسيا في ساحة المعركة". في مثل هذه الظروف، وبحسب الوزير، لا جدوى من المفاوضات، لكن موسكو لم ترفض أبدا فرصة الحوار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала