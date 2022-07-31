https://arabic.sputniknews.com/20220731/تقرير-أمريكي-يطالب-أوكرانيا-بتغيير-موقفها-1065780071.html
تقرير أمريكي يطالب أوكرانيا بتغيير موقفها
تقرير أمريكي يطالب أوكرانيا بتغيير موقفها
طالب تقرير أمريكي بتغيير موقف أوكرانيا من الحرب من خلال الدبلوماسية، مؤكدا أن تصعيد النزاع كل يوم سيجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:11+0000
2022-07-31T05:11+0000
2022-07-31T05:11+0000
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع The National Interest، لكاتبيه الخبيرين في الأمن الدولي ستيفن سيمون وجوناثان ستيفنسون، فإنه يجب على واشنطن إقناع كييف بإنهاء الصراع من خلال إيجاد حل وسط في المفاوضات مع موسكو.وأكد الخبراء أن تصعيد النزاع كل يوم يجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.وتواصل الدول الغربية ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، كما وقّع الرئيس الأمريكي في وقت سابق على قانون الإقراض وتم تخصيص عشرات المليارات للمساعدة العسكرية، في وقت صرحت فيه موسكو مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، كما وأنها ستبصح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.في الوقت نفسه، تواصل كييف تعطيل عملية التفاوض، وكما أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، ترفض أوكرانيا مقترحاتها وترتب للاستفزازات. ويتأثر موقفها بشكل خطير بالغرب، الذي دعا ممثلوه مرارا وتكرارا إلى "هزيمة روسيا في ساحة المعركة". في مثل هذه الظروف، وبحسب الوزير، لا جدوى من المفاوضات، لكن موسكو لم ترفض أبدا فرصة الحوار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
تقرير أمريكي يطالب أوكرانيا بتغيير موقفها
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طالب تقرير أمريكي بتغيير موقف أوكرانيا من الحرب من خلال الدبلوماسية، مؤكدا أن تصعيد النزاع كل يوم سيجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع The National Interest، لكاتبيه الخبيرين في الأمن الدولي ستيفن سيمون وجوناثان ستيفنسون، فإنه يجب على واشنطن إقناع كييف بإنهاء الصراع من خلال إيجاد حل وسط في المفاوضات مع موسكو.
وأوضح المؤلفان أنه "يجب على الولايات المتحدة والناتو توضيح الأمر، حيث يجب أن تنتهز كييف الفرصة الأولى لحل النزاع من خلال الدبلوماسية. وإلا ستتوقف إمدادات الأسلحة والقسط المالي"، مضيفين أن الاتفاقية النهائية يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا.
وأكد الخبراء أن تصعيد النزاع كل يوم يجعل العمل المستقبلي للدبلوماسيين أكثر صعوبة.
وتواصل الدول الغربية ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، كما وقّع الرئيس الأمريكي في وقت سابق على قانون الإقراض وتم تخصيص عشرات المليارات للمساعدة العسكرية، في وقت صرحت فيه موسكو مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، كما وأنها ستبصح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.
في الوقت نفسه، تواصل كييف تعطيل عملية التفاوض، وكما أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، ترفض أوكرانيا مقترحاتها وترتب
للاستفزازات. ويتأثر موقفها بشكل خطير بالغرب، الذي دعا ممثلوه مرارا وتكرارا إلى "هزيمة روسيا في ساحة المعركة". في مثل هذه الظروف، وبحسب الوزير، لا جدوى من المفاوضات، لكن موسكو لم ترفض أبدا فرصة الحوار.