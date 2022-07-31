https://arabic.sputniknews.com/20220731/تقرير-يكشف-خطأ-بيلوسي-فيما-يتعلق-برحلتها-إلى-تايوان-1065780603.html
تقرير يكشف خطأ بيلوسي فيما يتعلق برحلتها إلى تايوان
تقرير يكشف خطأ بيلوسي فيما يتعلق برحلتها إلى تايوان
أشار تقرير أمريكي إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ارتكبت خطأ بالإعلان عن زيارتها لتايوان، حيث يمكن للصين الاستفادة منها في المستقبل. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:32+0000
2022-07-31T05:32+0000
2022-07-31T05:32+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع foreignpolicy، لكاتبه ماثيو كرونيغ، الأستاذ في جامعة جورج تاون في واشنطن، فإن بيلوسي ارتكبت خطأ بإعلان موعد الزيارة.واقترح كرونينغ أن تقوم بزيارة على غرار ما فعل جونسون في زيارته لكييف، بعدم الإعلان عنها.وذهبت بيلوسي في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد أنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك لأسباب أمنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير يكشف خطأ بيلوسي فيما يتعلق برحلتها إلى تايوان
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أشار تقرير أمريكي إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ارتكبت خطأ بالإعلان عن زيارتها لتايوان، حيث يمكن للصين الاستفادة منها في المستقبل.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
foreignpolicy، لكاتبه ماثيو كرونيغ، الأستاذ في جامعة جورج تاون في واشنطن، فإن بيلوسي ارتكبت خطأ بإعلان موعد الزيارة.
واقترح كرونينغ أن تقوم بزيارة على غرار ما فعل جونسون في زيارته لكييف، بعدم الإعلان عنها.
ويرى الخبير أن بيلوسي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمكنهما التراجع، لأن ذلك سيعني الخضوع لإرادة بكين، وستكون علامة على الضعف وستعلم الحزب الشيوعي الصيني أنه يحق له الاعتراض على جداول سفر المسؤولين الأمريكيين.
وذهبت بيلوسي
في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد أنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك لأسباب أمنية.