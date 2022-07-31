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تونس... حجم الدين الخارجي يصل إلى 34 مليار دولار
تونس... حجم الدين الخارجي يصل إلى 34 مليار دولار
ذكرت تقارير تونسية أن الدين الخارجي ارتفع لتبلغ قيمته 34 مليار دولار، وهو "ما سيمثل ثقلا كبيرا ‏على اقتصاد البلاد، وأحد أبرز عوائق استعادة النمو، وعامل مربك... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:42+0000
2022-07-31T07:42+0000
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وينقسم الدين التونسي إلى دين خارجي بقيمة 21 مليار دولار ودين داخلي بنسبة 13 مليار دولار، وفقا لقناة "نسمة" التونسية، نقلا عن مقال تحليلي لصحيفة "الشعب نيوز".ويتوزع الدين الخارجي إلى 3 أصناف، هي الدين في الإطار الثنائي (مع الدول) والذي يمثل 17.8 في المئة، والدين في إطار التعاون المتعدد الأطراف (الديون من المؤسسات المالية: صندوق نقد الدولي، البنك الدولي...) والذي يمثل 60 في المئة من جملة الدين الخارجي، أما النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 22.2 في المئة، فقد تم اقتراضها من السوق المالية وهي غالبا قروض من السوق المالية اليابانية بضمانات أمريكية.وبيّن المقال التحليلي أن غالبية الديون التونسية بالعملة الأوروبية "اليورو" بنسبة 59.9 في المئة، يليه الدولار الأمريكي بنسبة 23.9 في المئة، والين الياباني بنسبة 9.2 في المئة.ويشير المقال التحليلي إلى من المتوقع أن يتفاقم حجم الدين الخارجي في تونس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الحكومة-التونسية-نجحنا-في-سداد-الديون-الداخلية-والخارجية-للبلاد-1061966933.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... حجم الدين الخارجي يصل إلى 34 مليار دولار

07:42 GMT 31.07.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
عملة اليورو
CC BY 2.0 / moerschy /
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ذكرت تقارير تونسية أن الدين الخارجي ارتفع لتبلغ قيمته 34 مليار دولار، وهو "ما سيمثل ثقلا كبيرا ‏على اقتصاد البلاد، وأحد أبرز عوائق استعادة النمو، وعامل مربك للتنمية".‏
وينقسم الدين التونسي إلى دين خارجي بقيمة 21 مليار دولار ودين داخلي بنسبة 13 مليار دولار، وفقا لقناة "نسمة" التونسية، نقلا عن مقال تحليلي لصحيفة "الشعب نيوز".
ويتوزع الدين الخارجي إلى 3 أصناف، هي الدين في الإطار الثنائي (مع الدول) والذي يمثل 17.8 في المئة، والدين في إطار التعاون المتعدد الأطراف (الديون من المؤسسات المالية: صندوق نقد الدولي، البنك الدولي...) والذي يمثل 60 في المئة من جملة الدين الخارجي، أما النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 22.2 في المئة، فقد تم اقتراضها من السوق المالية وهي غالبا قروض من السوق المالية اليابانية بضمانات أمريكية.
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
الحكومة التونسية: نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد
7 مايو, 19:31 GMT
وبيّن المقال التحليلي أن غالبية الديون التونسية بالعملة الأوروبية "اليورو" بنسبة 59.9 في المئة، يليه الدولار الأمريكي بنسبة 23.9 في المئة، والين الياباني بنسبة 9.2 في المئة.
ويشير المقال التحليلي إلى من المتوقع أن يتفاقم حجم الدين الخارجي في تونس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
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