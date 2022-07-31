حريق ضخم داخل مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل... فيديوهات
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة إلى عسقلان، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
© AP Photo / Tsafrir Abayov
اندلع حريق كبير في مستوطنة إسرائيلية، في منطقة الجولان السوري المحتل، بينما تحاول السلطات الحيلولة دون امتدادها إلى أماكن أخرى في المنطقة.
أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لعدد من سكان مستوطنة كفر حروف، بإخلاء منازلهم فيما تجرى محاولات للسيطرة على الحريق الضخم.
שריפה גדולה באזור כפר חרוב ברמת הגולן, והתושבים קיבלו הנחיה להסתגר בבתים בשל העשן הכבד. כביש כפר חרוב-מיצר סגור לתנועה. במקום פועלים 16 צוותי כיבוי וכן אנשי קק"ל, רט"ג ושישה מטוסים (צילום: נס גונן). עוד מספר מוקדי שריפות התפשטו בשעות האחרונות בדרום הרמה@ynetalerts pic.twitter.com/CgVuN391tY— אחיה ראבד (@AhiyaRaved) July 31, 2022
כפר חרוב,החל פינוי תושבים בקו בתים ראשון ביישוב💡🔥👇 pic.twitter.com/izaLWzhMHC— Real News IL (@RealNewsIL) July 31, 2022
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الخط الأول من المنازل في المستوطنة تم إخلاؤه خشية من امتداد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.
כפר חרוב- שריפה בשטחים פתוחים.— כבאות והצלה לישראל (@102_IL) July 31, 2022
באירוע פועלים 13 צוותי כיבוי מכלל תחנות מחוז צפון, 8 מטוסים מטייסת הכיבוי ׳אלעד׳ וכן צוותים מקק"ל, רט"ג, מוא"ז גולן ובוקרי הגולן.
הלוחמים הצליחו לבלום את התפשטות האש לעבר כפר חרוב אך עקב העשן הרב הורו על הסתגרות בבתים. pic.twitter.com/BxBYfIdlhz
من جانبها، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 13 فريق إطفاء من جميع مراكز منطقة الشمال و8 طائرات من سرب الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.