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حريق ضخم داخل مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل... فيديوهات
حريق ضخم داخل مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل... فيديوهات
اندلع حريق كبير في مستوطنة إسرائيلية، في منطقة الجولان السوري المحتل، بينما تحاول السلطات الحيلولة دون امتدادها إلى أماكن أخرى في المنطقة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T17:39+0000
2022-07-31T17:39+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لعدد من سكان مستوطنة كفر حروف، بإخلاء منازلهم فيما تجرى محاولات للسيطرة على الحريق الضخم.وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الخط الأول من المنازل في المستوطنة تم إخلاؤه خشية من امتداد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.من جانبها، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 13 فريق إطفاء من جميع مراكز منطقة الشمال و8 طائرات من سرب الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

حريق ضخم داخل مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل... فيديوهات

17:39 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة إلى عسقلان، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة إلى عسقلان، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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اندلع حريق كبير في مستوطنة إسرائيلية، في منطقة الجولان السوري المحتل، بينما تحاول السلطات الحيلولة دون امتدادها إلى أماكن أخرى في المنطقة.
أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لعدد من سكان مستوطنة كفر حروف، بإخلاء منازلهم فيما تجرى محاولات للسيطرة على الحريق الضخم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الخط الأول من المنازل في المستوطنة تم إخلاؤه خشية من امتداد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.
من جانبها، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 13 فريق إطفاء من جميع مراكز منطقة الشمال و8 طائرات من سرب الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.
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