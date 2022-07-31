https://arabic.sputniknews.com/20220731/حزب-الله-لا-خيار-أمام-العدو-الصهيوني-إلا-أن-يعترف-بحقوق-لبنان-وإذا-هددنا-وقفنا-له-بالمرصاد-1065812631.html

"حزب الله": لا خيار أمام العدو الصهيوني إلا أن يعترف بحقوق لبنان وإذا هددنا وقفنا له بالمرصاد

"حزب الله": لا خيار أمام العدو الصهيوني إلا أن يعترف بحقوق لبنان وإذا هددنا وقفنا له بالمرصاد

أكد "حزب الله"، اللبناني، أن "التسويف في ملف ثروة لبنان النفطية لن يثني المقاومة عن القيام بواجبها الذي يمليه عليها الموقف عندما يحين الوقت". 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T17:41+0000

2022-07-31T17:41+0000

2022-07-31T17:41+0000

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وشدد نائب الأمين العام لـ"حزب الل"ه، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، على "ضرورة أن تكون الإجابات بأسرع وقت ممكن، وفي الفترة الزمنية المحددة"، مؤكدا أنه "لا خيار أمام العدو الصهيوني إلا أن يعترف بحقوق لبنان في ثروته المائية، كما أنّه لا خيار أمام الأمريكي إلا أن يرفع يده عن الشركات لتنقب وتستخرج الغاز"وأكد الشيخ قاسم، أن "العدو إذا هددنا وقفنا له بالمرصاد، وإذا تهيأ قليلًا سنتهيأ له أكثر، وسنبقى نتقوّى لمواجهته"، مضيفًا "ليعلم الجميع أنّ حزب الله يعمل في إطار تكامل دور المقاومة مع الدولة اللبنانية لتكون قوية في حقها".وأضاف: "نحن نوفق بصاروخ صغير، ونعمل عليه ونحوله إلى صاروخ كبير. وصاروخ غراد سنة 1993 أنتج اتفاق تموز في يومها، لأننا استخدمناه باسم الله، وفي سبيل الله، ومن أجل التحرير فوفقنا الله، مع العلم أنه صاروخ لا قيمة له".وتابع قائلًا: "إذا كان لدينا سلوك سياسي واجتماعي صحيح فهذا بسبب السلوك العقائدي القويم والصحيح"، مشيرًا إلى أنّ "أمريكا قمّة في الفساد على المستوى العالمي، فإذا ما لجأ شخص إلى أمريكا، فمن الطبيعي أن يسلك مسار الخداع والكذب والانحراف".

https://arabic.sputniknews.com/20220731/الإعلام-الحربي-لـحزب-الله-ينشر-إحداثيات-منصات-الغاز-والحفر-في-حقل-كاريش-فيديو-1065790678.html

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أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم