https://arabic.sputniknews.com/20220731/خبير-الغرب-ومنذ-اللحظة-الأولى-يسعى-إلى-إطالة-زمن-الحرب-1065793697.html
خبير: الغرب ومنذ اللحظة الأولى يسعى إلى إطالة زمن الحرب
خبير: الغرب ومنذ اللحظة الأولى يسعى إلى إطالة زمن الحرب
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قصف أوكراني على سجن للأسرى بدونباس، وبولندا تشتري أسلحة من كوريا الجنوبية، الإرهاب يعود في الشرق الأوسط... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:47+0000
2022-07-31T11:47+0000
2022-07-31T11:47+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065793018_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a115c074e693400f4d453090f482289b.png
خبير:"الغرب ومنذ اللحظة الأولى يسعى إلى إطالة زمن الحرب"
خبير:"الغرب ومنذ اللحظة الأولى يسعى إلى إطالة زمن الحرب"
لا تزال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مستمرة في تحقيق أهدافها التي وضعتها القيادة الروسية والتي من أولوياتها تحرير دونباس بالكامل، إضافة إلى المحافظة على الأمن القومي الروسي، وبينما تستمر الدول الغربية بتقديم الدعم العسكري لكييف، أصبح هذا الدعم يؤثر وبشكل كبير على تلك الدول ما اضطر البعض منها إلى اللجوء لعقد صفقات عسكرية مع دول أخرى، بغية الحصول على السلاح ومن هذه الدول بولندا والتي عقدت صفقتين عسكريتين مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:التنظيمات الإرهابية تعود في الشرق الأوسط وتتمدد باتجاه أوروباأظهر التقرير الاستخباراتي الأمريكي السنوي أن التنظيمات الإرهابية قد تعود وبقوة في الشرق الأوسط وأفريقيا وصولاً إلى أوروبا. وبيَّن التقرير أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين المحظورين في روسيا، يمثلان الخطر الأكبر في الشرق الأوسط وأن الدول في تلك المناطق بالإضافة إلى الدول الأوروبية يجب أن تنظر إلى هذا الموضوع بجدية أكبر، خاصة وأن كلا التنظيمين يسعيان للوصول إلى أوروبا وزعزعة الأمن و الاستقرار فيها.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية خلال حوار له لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065793018_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d901f2188da2d1c5a2271ec800d5e9bd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير: الغرب ومنذ اللحظة الأولى يسعى إلى إطالة زمن الحرب
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قصف أوكراني على سجن للأسرى بدونباس، وبولندا تشتري أسلحة من كوريا الجنوبية، الإرهاب يعود في الشرق الأوسط وأفريقيا متجهًا نحو أوروبا، إيران تصدّر معدات الطائرات لروسيا.
لا تزال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مستمرة في تحقيق أهدافها التي وضعتها القيادة الروسية والتي من أولوياتها تحرير دونباس بالكامل، إضافة إلى المحافظة على الأمن القومي الروسي، وبينما تستمر الدول الغربية بتقديم الدعم العسكري لكييف، أصبح هذا الدعم يؤثر وبشكل كبير على تلك الدول ما اضطر البعض منها إلى اللجوء لعقد صفقات عسكرية مع دول أخرى، بغية الحصول على السلاح ومن هذه الدول بولندا والتي عقدت صفقتين عسكريتين مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:
"إن زيادة المساعدات العسكرية من قبل الدول الغربية لكييف جعل اليوم السيناريو يأخذ منحى آخر، ومن الطبيعي أن تطلق موسكو تحذيراتها الأخيرة حول استهداف الإمدادات العسكرية لأن الغرب ومنذ اللحظة الأولى مصرعلى إطالة أمد الحرب".
التنظيمات الإرهابية تعود في الشرق الأوسط وتتمدد باتجاه أوروبا
أظهر التقرير الاستخباراتي الأمريكي السنوي أن التنظيمات الإرهابية قد تعود وبقوة في الشرق الأوسط وأفريقيا وصولاً إلى أوروبا. وبيَّن التقرير أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين المحظورين في روسيا، يمثلان الخطر الأكبر في الشرق الأوسط وأن الدول في تلك المناطق بالإضافة إلى الدول الأوروبية يجب أن تنظر إلى هذا الموضوع بجدية أكبر، خاصة وأن كلا التنظيمين يسعيان للوصول إلى أوروبا وزعزعة الأمن و الاستقرار فيها.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية خلال حوار له لشؤون عسكرية:
"إن التقرير الاستخباراتي استند على معطيات كثيرة منها ميدانية، وأخرى ترتبط بالأزمات الأقتصادية التي يعاني منها العالم، كما أن التنظيمات الإرهابية إذا عادت في الشرق الأوسط فلن تكون هذه العودة بتلك القوة الأولى لأنه وعلى سبيل المثال أصبحت هناك خبرة كبيرة لدى القوات المسلحة العراقية في التعامل مع هذه التنظيمات وكذلك الجيش السوري".