https://arabic.sputniknews.com/20220731/خبير-مياه-سد-النهضة-قنبلة-مائية-لا-تقل-خطورة-عن-النووية-1065787475.html

خبير مياه: سد النهضة قنبلة مائية لا تقل خطورة عن النووية

خبير مياه: سد النهضة قنبلة مائية لا تقل خطورة عن النووية

حذر عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من أن سد النهضة الإثيوبي يمثل تهديدا لعشرين مليون سودانيا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T09:18+0000

2022-07-31T09:18+0000

2022-07-31T09:18+0000

أخبار مصر الآن

أخبار سد النهضة الإثيوبي

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وقال خبير المياه في تصريحات تلفزيونية، إن السد الإثيوبي قنبلة مائية لا تقل خطورة عن القنبلة النووية، وإن احتمال انهياره يصل إلى 50 في المائة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".ووصف شراقي تصرفات إثيوبيا بشأن السد بأنها غير مسؤولة، قائلا إن إثيوبيا ضربت الاتفاقيات المائية لحوض النيل عرض الحائط.وأكد أن أديس أبابا لم تلتزم بما صدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملء السد، مضيفا أن 70% من السدود الإثيوبية فاشلة.وأشار إلى أن الطبيعة الإثيوبية تمنع إقامة أي سدود كبرى على أراضيها.وكانت مصر قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي.وأكدت أنها "لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له".وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزير-الخارجية-الإثيوبي-يؤكد-للافروف-التزام-بلاده-الراسخ-بمعالجة-القضية-وديا-في-مفاوضات-سد-النهضة-1065707502.html

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