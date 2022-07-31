https://arabic.sputniknews.com/20220731/دبلوماسي-إيراني-العلاقات-بين-طهران-والقاهرة-تفوق-الصورة-التي-يروج-لها-1065787947.html

دبلوماسي إيراني: العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها

دبلوماسي إيراني: العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر، محمد حسين سلطاني فر، إن معارضة مصر إقامة تحالف مع الولايات المتحدة ضد بلاده، أثبت من جديد أن المعايير السائدة في... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T09:38+0000

2022-07-31T09:38+0000

2022-07-31T09:38+0000

مصر

إيران

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف الدبلوماسي الإيراني في مقال له نشر في صحيفة "إيران ديلي"، أن "التطورات الراهنة في الصعيدين الإقليمي والدولي تقتضي على إيران ومصر رفع العلاقات الثنائية من مستوى رعاية المصالح الى المستوى السياسي المنشود".وأشار إلى أن بلاده مستعدة لدخول أسواق مصر عبر إنشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية وعقد استثمارات مشتركة بما في ذلك إعادة تشغيل "البنك المصري الإيراني المشترك" (ميد بنك)، وتأسيس شركات مشتركة في مجالات النسيج والملاحة البحرية وتجارة السجاد".وأكد أن "هناك عدد من شركات الطيران الإيرانية تخطط لتسيير رحلات عبر سماء مصر إلى عدد من الدول الأفريقية، وأيضا ترانزيت المسافرين من دول المنطقة إلى مصر".وأوضح أنه "يتم التخطيط أيضا لاستئناف التعاون مع مصر الذي تعطل لنحو 4 عقود، في مجال تبادل الطلبة والتكنولوجيا والخدمات الهندسية والتبادل السياحي وتأسيس الشركات المعرفية والتعاون في مجالي النفط والغاز".وأفاد محمد حسين سلطاني فر بأن "العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر والعراق وسوريا تتيح المزيد من فرص التعاون الإقليمي بين إيران ومصر".ووفقا له فإن "هذا التطور الإيجابي والطاقات والفرص المتوفرة في القاهرة وخاصة التجارية والاقتصادية، يجعل من مصر سوقا كبيرة به 103 ملايين نسمة وبوابة للدخول إلى الأسواق الأفريقية بالنسبة للحكومة الإيرانية".

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