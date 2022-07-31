https://arabic.sputniknews.com/20220731/دخول-مدمرة-صاروخية-أمريكية-إلى-تركيا-1065779981.html
دخول مدمرة صاروخية أمريكية إلى تركيا
دخول مدمرة صاروخية أمريكية إلى تركيا
دخلت المدمرة الصاروخية "يو إس إس فورست شيرمان" الأمريكية قاعدة أكساز البحرية الواقعة جنوب غربي تركيا، حسبما ذكر الأسطول العملياتي السادس للولايات المتحدة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:08+0000
2022-07-31T05:08+0000
2022-07-31T05:08+0000
رصد عسكري
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حتى الآن، المدمرة، المجهزة بصواريخ توماهوك كروز، هي الرائدة في المجموعة البحرية الدائمة الثانية التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تعمل في مياه البحر الأبيض المتوسط. وتتكون من فرقاطات بحرية من إيطاليا واليونان وتركيا.بالإضافة إلى ذلك، توجد مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "هاري ترومان" إلى الغرب من شبه جزيرة البلقان في البحر الأدرياتيكي.أفادت كتلة شمال الأطلسي أن طائرة حربية إلكترونية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EA-18 قامت برحلات تدريبية هذا الأسبوع من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي دخلت المجال الجوي الروماني.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دخول مدمرة صاروخية أمريكية إلى تركيا
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دخلت المدمرة الصاروخية "يو إس إس فورست شيرمان" الأمريكية قاعدة أكساز البحرية الواقعة جنوب غربي تركيا، حسبما ذكر الأسطول العملياتي السادس للولايات المتحدة.
حتى الآن، المدمرة، المجهزة بصواريخ توماهوك كروز، هي الرائدة في المجموعة البحرية الدائمة الثانية التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تعمل في مياه البحر الأبيض المتوسط. وتتكون من فرقاطات بحرية من إيطاليا واليونان وتركيا.
بالإضافة إلى ذلك، توجد مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "هاري ترومان" إلى الغرب من شبه جزيرة البلقان في البحر الأدرياتيكي.
أفادت كتلة شمال الأطلسي أن طائرة حربية إلكترونية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EA-18 قامت برحلات تدريبية هذا الأسبوع من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي دخلت المجال الجوي الروماني.