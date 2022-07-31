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دخول مدمرة صاروخية أمريكية إلى تركيا
دخول مدمرة صاروخية أمريكية إلى تركيا
دخلت المدمرة الصاروخية "يو إس إس فورست شيرمان" الأمريكية قاعدة أكساز البحرية الواقعة جنوب غربي تركيا، حسبما ذكر الأسطول العملياتي السادس للولايات المتحدة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:08+0000
2022-07-31T05:08+0000
رصد عسكري
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حتى الآن، المدمرة، المجهزة بصواريخ توماهوك كروز، هي الرائدة في المجموعة البحرية الدائمة الثانية التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تعمل في مياه البحر الأبيض المتوسط. وتتكون من فرقاطات بحرية من إيطاليا واليونان وتركيا.بالإضافة إلى ذلك، توجد مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "هاري ترومان" إلى الغرب من شبه جزيرة البلقان في البحر الأدرياتيكي.أفادت كتلة شمال الأطلسي أن طائرة حربية إلكترونية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EA-18 قامت برحلات تدريبية هذا الأسبوع من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي دخلت المجال الجوي الروماني.
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رصد عسكري

دخول مدمرة صاروخية أمريكية إلى تركيا

05:08 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellanoمدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellano
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دخلت المدمرة الصاروخية "يو إس إس فورست شيرمان" الأمريكية قاعدة أكساز البحرية الواقعة جنوب غربي تركيا، حسبما ذكر الأسطول العملياتي السادس للولايات المتحدة.
حتى الآن، المدمرة، المجهزة بصواريخ توماهوك كروز، هي الرائدة في المجموعة البحرية الدائمة الثانية التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تعمل في مياه البحر الأبيض المتوسط. وتتكون من فرقاطات بحرية من إيطاليا واليونان وتركيا.
بالإضافة إلى ذلك، توجد مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "هاري ترومان" إلى الغرب من شبه جزيرة البلقان في البحر الأدرياتيكي.
أفادت كتلة شمال الأطلسي أن طائرة حربية إلكترونية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EA-18 قامت برحلات تدريبية هذا الأسبوع من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي دخلت المجال الجوي الروماني.
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