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https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-روسيا-توقف-توريد-الغاز-إلى-12-دولة-في-الاتحاد-الأوروبي-1065781131.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا توقف توريد الغاز إلى 12 دولة في الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا توقف توريد الغاز إلى 12 دولة في الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" إن روسيا قطعت عمدا إمدادات الغاز عن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T05:52+0000
2022-07-31T05:52+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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ولم تحدد الدول التي تتحدث عنها. ولم تستبعد فون دير لاين الوقف الكامل لتدفق الغاز الروسي وحثت على الاستعداد "لمزيد من الأعطال".ووصفت تصرفات موسكو بأنها "حرب طاقة"، والتي، على حد تعبيرها، "تخلق صعوبات" لسكان الدول الأوروبية.وأعلنت شركة الغاز الروسية "غاز بروم"، الاثنين الماضي، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" يستخدم في محطة "بورتوفايا" لخط الأنابيب "التيار الشمالي - 1"، بسبب أعمال صيانة.ونتيجة لقرار شركة "غاز بروم"، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، ابتداء من 27 يوليو/تموز، لم تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20% من سعة المحطة.وشددت موسكو مرارا على أن تقييد عمليات التوريد يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.في أوروبا، من فترة إلى أخرى يعلنون أن مشاكل التوربينات لا يمكن أن تكون السبب الحقيقي لانخفاض تدفق الغاز.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا توقف توريد الغاز إلى 12 دولة في الاتحاد الأوروبي

05:52 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" إن روسيا قطعت عمدا إمدادات الغاز عن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ولم تحدد الدول التي تتحدث عنها. ولم تستبعد فون دير لاين الوقف الكامل لتدفق الغاز الروسي وحثت على الاستعداد "لمزيد من الأعطال".
ووصفت تصرفات موسكو بأنها "حرب طاقة"، والتي، على حد تعبيرها، "تخلق صعوبات" لسكان الدول الأوروبية.
وأعلنت شركة الغاز الروسية "غاز بروم"، الاثنين الماضي، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" يستخدم في محطة "بورتوفايا" لخط الأنابيب "التيار الشمالي - 1"، بسبب أعمال صيانة.
ونتيجة لقرار شركة "غاز بروم"، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، ابتداء من 27 يوليو/تموز، لم تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20% من سعة المحطة.
وشددت موسكو مرارا على أن تقييد عمليات التوريد يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.
في أوروبا، من فترة إلى أخرى يعلنون أن مشاكل التوربينات لا يمكن أن تكون السبب الحقيقي لانخفاض تدفق الغاز.
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