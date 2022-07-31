عربي
بوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-الإمارات-ونائبه-يبعثان-ببرقية-تهنئة-إلى-ملك-المغرب-1065783317.html
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب
بعث رئس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:34+0000
2022-07-31T07:34+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049552786_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e9623cdda03b93e5dcfa94c9fea50b7c.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، السبت: "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش".وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعث ببرقية مماثلة للملك محمد السادس.يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/في-خطاب-عيد-العرش-العاهل-المغربي-يدعو-إلى-إقامة-علاقات-طبيعية-مع-الجزائر-1065776229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049552786_112:0:1001:667_1920x0_80_0_0_be9dc60df96e6699d98ae2f60e83682a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رئيس الإمارات ونائبه يبعثان ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب

07:34 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
بعث رئس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، السبت: "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش".
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
في خطاب عيد العرش.. العاهل المغربي يدعو إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر
أمس, 21:46 GMT
وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعث ببرقية مماثلة للملك محمد السادس.
يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي08:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала