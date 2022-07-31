https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-الإمارات-ونائبه-يبعثان-ببرقية-تهنئة-إلى-ملك-المغرب-1065783317.html
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب
بعث رئس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:34+0000
2022-07-31T07:34+0000
2022-07-31T07:34+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، السبت: "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش".وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعث ببرقية مماثلة للملك محمد السادس.يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/في-خطاب-عيد-العرش-العاهل-المغربي-يدعو-إلى-إقامة-علاقات-طبيعية-مع-الجزائر-1065776229.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب
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بعث رئس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
، السبت: "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش".
وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعث ببرقية مماثلة للملك محمد السادس.
يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.