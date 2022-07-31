https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-سريلانكا-يؤكد-تأجيل-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-إلى-سبتمبر-1065778532.html
رئيس سريلانكا يؤكد تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر
رئيس سريلانكا يؤكد تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر
قال رئيس سريلانكا، رانيل ويكريميسنغه، يوم السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T01:10+0000
2022-07-31T01:10+0000
2022-07-31T01:10+0000
أخبار سريلانكا
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وأضاف رانيل ويكريميسنغه، في خطابه الأول منذ انتخابه من قبل البرلمان في 20 يوليو/تموز، أنه سعه خلال ولايته كرئيس للوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل أغسطس، ولكنه تأجل الآن لمدة شهر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.تم انتخاب رانيل ويكريميسنغه لإكمال فترة ولاية سلفه جوتابايا راجاباكسا التي استمرت خمس سنوات، والذي فر إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.أعلنت سريلانكا في أبريل/نيسان الماضي تعليق سداد قروضها الخارجية، بسبب النقص الخطير في العملة الأجنبية.سريلانكا عليها ديون خارجية تقدر بـ 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب دفعها بحلول عام 2027.أدت أزمة العملة إلى نقص العديد من المواد المستوردة المهمة مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/مراسل-سبوتنيك-من-محيط-البرلمان-السريلانكي-غير-مسموح-للصحفيين-الاقتراب-أثناء-انعقاده-اليوم-1065128896.html
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أخبار سريلانكا
رئيس سريلانكا يؤكد تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر
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قال رئيس سريلانكا، رانيل ويكريميسنغه، يوم السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف رانيل ويكريميسنغه، في خطابه الأول منذ انتخابه من قبل البرلمان في 20 يوليو/تموز، أنه سعه خلال ولايته كرئيس للوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل أغسطس، ولكنه تأجل الآن لمدة شهر
، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
تم انتخاب رانيل ويكريميسنغه لإكمال فترة ولاية سلفه جوتابايا راجاباكسا التي استمرت خمس سنوات، والذي فر إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.
وقال ويكريميسنغه إن محادثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة إنقاذ لم تتحرك منذ هروب الرئيس.
أعلنت سريلانكا في أبريل/نيسان الماضي تعليق سداد قروضها الخارجية، بسبب النقص الخطير في العملة الأجنبية.
سريلانكا عليها ديون خارجية تقدر بـ 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب دفعها بحلول عام 2027.
أدت أزمة العملة إلى نقص العديد من المواد المستوردة المهمة مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.