https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يعين-محافظا-جديدا-لمحافظة-حضرموت-1065822403.html
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، مرسوماً بتعيين محافظ لمحافظة حضرموت أكبر المحافظات في اليمن، شرق البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T21:22+0000
2022-07-31T21:22+0000
2022-07-31T21:22+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061746990_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_b136a1fcd3ffbdce48dacafbf093de6c.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "قراراً جمهورياً رقم (18) صدر اليوم، قضت المادة الأولى منه بتعيين مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظاً لمحافظة حضرموت".والمحافظ الجديد هو عضو في مجلس النواب اليمني عن حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، ممثلاً عن الدائرة (155) في مديرية حريضة بمحافظة حضرموت.ويأتي المرسوم الرئاسي بعد خلافات بين محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني - الذي احتفظ بمنصبه بعد تعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي- وقيادات في السلطة المحلية بمديريات وادي حضرموت، على خلفية توزيع حصة محافظة حضرموت من عائدات النفط المنتج من مناطق المحافظة، والمحددة بـ 20% من قيمة الشحنات المصدرة، على أن تُقسم بالتساوي بين مديريات ساحل ووادي حضرموت، لصالح التنمية في المحافظة مترامية الأطراف.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/اليمن-هل-تصل-الخلافات-إلى-المواجهات-المسلحة-بين-حزب-الإصلاح-والمجلس-الرئاسي-في-حضرموت-1062635210.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061746990_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_ab1cb8402433ced5d7226e1510dbc670.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت
تابعنا عبر
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، مرسوماً بتعيين محافظ لمحافظة حضرموت أكبر المحافظات في اليمن، شرق البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "قراراً جمهورياً رقم (18) صدر اليوم، قضت المادة الأولى منه بتعيين مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظاً لمحافظة حضرموت".
والمحافظ الجديد هو عضو في مجلس النواب اليمني عن حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، ممثلاً عن الدائرة (155) في مديرية حريضة بمحافظة حضرموت.
ويأتي المرسوم الرئاسي بعد خلافات بين محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني - الذي احتفظ بمنصبه بعد تعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي- وقيادات في السلطة المحلية بمديريات وادي حضرموت، على خلفية توزيع حصة محافظة حضرموت من عائدات النفط المنتج من مناطق المحافظة، والمحددة بـ 20% من قيمة الشحنات المصدرة، على أن تُقسم بالتساوي بين مديريات ساحل ووادي حضرموت، لصالح التنمية في المحافظة مترامية الأطراف.