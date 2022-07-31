https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يعين-محافظا-جديدا-لمحافظة-حضرموت-1065822403.html

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، مرسوماً بتعيين محافظ لمحافظة حضرموت أكبر المحافظات في اليمن، شرق البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "قراراً جمهورياً رقم (18) صدر اليوم، قضت المادة الأولى منه بتعيين مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظاً لمحافظة حضرموت".والمحافظ الجديد هو عضو في مجلس النواب اليمني عن حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، ممثلاً عن الدائرة (155) في مديرية حريضة بمحافظة حضرموت.ويأتي المرسوم الرئاسي بعد خلافات بين محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني - الذي احتفظ بمنصبه بعد تعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي- وقيادات في السلطة المحلية بمديريات وادي حضرموت، على خلفية توزيع حصة محافظة حضرموت من عائدات النفط المنتج من مناطق المحافظة، والمحددة بـ 20% من قيمة الشحنات المصدرة، على أن تُقسم بالتساوي بين مديريات ساحل ووادي حضرموت، لصالح التنمية في المحافظة مترامية الأطراف.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/اليمن-هل-تصل-الخلافات-إلى-المواجهات-المسلحة-بين-حزب-الإصلاح-والمجلس-الرئاسي-في-حضرموت-1062635210.html

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