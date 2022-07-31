https://arabic.sputniknews.com/20220731/رسميا-نادي-قطر-يعلن-ضم-مدافع-الأهلي-المصري-1065806197.html
رسميا... نادي قطر يعلن ضم مدافع الأهلي المصري... فيديو
رسميا... نادي قطر يعلن ضم مدافع الأهلي المصري... فيديو
أعلن نادي قطر، مساء اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون قادما من الأهلي المصري. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T16:02+0000
2022-07-31T16:02+0000
2022-07-31T16:13+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وكتب حساب النادي القطري على "تويتر": "السلطان بدر بانون قطراوي"، مشيرا إلى أن اللاعب وقع لمدة موسمين حتى عام 2024.وكان الأهلي، في وقت سابق، أكد على رغبة المغربي بدر بانون بالانتقال للنادي القطري، وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب.يذكر أن بانون البالغ 28 عامًا تعاقد مع الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مقابل نحو 1.7 مليون يورو.وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الأهلي
رسميا... نادي قطر يعلن ضم مدافع الأهلي المصري... فيديو
16:02 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 16:13 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
أعلن نادي قطر، مساء اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون قادما من الأهلي المصري.
وكتب حساب النادي القطري على "تويتر": "السلطان بدر بانون قطراوي"، مشيرا إلى أن اللاعب وقع لمدة موسمين حتى عام 2024.
وكان الأهلي، في وقت سابق، أكد على رغبة المغربي بدر بانون بالانتقال للنادي القطري، وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب.
يذكر أن بانون البالغ 28 عامًا تعاقد مع الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مقابل نحو 1.7 مليون يورو.
وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.