https://arabic.sputniknews.com/20220731/سائقو-أوبر-يتمكنون-من-معرفة-ثمن-الرحلة-الذي-يتقاضوه-قبل-انطلاقها-1065785428.html
سائقو "أوبر" يتمكنون من معرفة ثمن الرحلة الذي يتقاضوه قبل انطلاقها
سائقو "أوبر" يتمكنون من معرفة ثمن الرحلة الذي يتقاضوه قبل انطلاقها
أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل عن طرحها ميزة ستتيح لسائقيها معرفة قيمة الرحلات التي يوافقون عليها قبل بدئها. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:26+0000
2022-07-31T08:26+0000
2022-07-31T08:26+0000
مجتمع
منوعات
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وتظهر الميزة التي تسمى "الأسعار المسبقة" بالضبط المبلغ الذي سيدفعونه مقابل الرحلة، وأين سينتهي بهم الأمر بعد توصيل الراكب، وفقا لبيان من "أوبر".وقالت شركة "أوبر" إن التغيير هو جزء من مساعيها لجعل القيادة لخدمة مشاركة الرحلات أكثر مرونة.ووفقا لوثيقة دعم الرسوم المدفوعة مقدما، فإن المبلغ المعروض للسائقين قبل قبولهم للرحلة يعتمد على "عدة عوامل، بما في ذلك الأسعار الأساسية، وطول الرحلة المقدرة ومدتها، ومسافة الالتقاط، والتسعير المفاجئ".كما أشارت "أوبر" في بيانها أيضا لطرح ميزة جديدة، والتي تتيح للسائقين رؤية طلبات المشاوير الأخرى في منطقتهم، مما يتيح لهم اختيار رحلات محددة يرغبون في القيام بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/أوبر-المصرية-ترفع-أسعار-رحلاتها-بعد-الزيادة-الثالثة-في-البنزين-خلال-2022-1065477414.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات
سائقو "أوبر" يتمكنون من معرفة ثمن الرحلة الذي يتقاضوه قبل انطلاقها
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أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل عن طرحها ميزة ستتيح لسائقيها معرفة قيمة الرحلات التي يوافقون عليها قبل بدئها.
وتظهر الميزة التي تسمى "الأسعار المسبقة" بالضبط المبلغ الذي سيدفعونه مقابل الرحلة، وأين سينتهي بهم الأمر بعد توصيل الراكب، وفقا لبيان
من "أوبر".
وقالت شركة "أوبر" إن التغيير هو جزء من مساعيها لجعل القيادة لخدمة مشاركة الرحلات أكثر مرونة.
ووفقا لوثيقة دعم الرسوم المدفوعة مقدما، فإن المبلغ المعروض للسائقين قبل قبولهم للرحلة يعتمد على "عدة عوامل، بما في ذلك الأسعار الأساسية، وطول الرحلة المقدرة ومدتها، ومسافة الالتقاط، والتسعير المفاجئ".
كما أشارت "أوبر" في بيانها أيضا لطرح ميزة جديدة، والتي تتيح للسائقين رؤية طلبات المشاوير الأخرى في منطقتهم، مما يتيح لهم اختيار رحلات محددة يرغبون في القيام بها.