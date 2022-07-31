https://arabic.sputniknews.com/20220731/سامسونغ-تضع-حلا-يبدد-مخاوف-الملايين-من-المستخدمين-أثناء-خضوع-هواتفهم-الذكية-للتصليح-1065788558.html
"سامسونغ" تضع حلا يبدد مخاوف الملايين من المستخدمين أثناء خضوع هواتفهم الذكية للتصليح
"سامسونغ" تضع حلا يبدد مخاوف الملايين من المستخدمين أثناء خضوع هواتفهم الذكية للتصليح
وضعت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية حلا يبدد مخاوف الملايين من مستخدميها أثناء تسليم هواتفهم الذكية للتصليح، وهو إمكانية تعرض المئات من الصور والنصوص... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T09:40+0000
2022-07-31T09:40+0000
2022-07-31T09:40+0000
شركة سامسونج
مجتمع
منوعات
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وتخطط "سامسونغ" لطرح ميزة خصوصية جديدة، والتي ستمنح الفنيين قدرا محدودا من الوصول إلى الأجزاء الداخلية للهاتف الذكي، وفقا لما كشف عنه موقع "سام موبايل".ويتم تشغيل الميزة من خلال قسم "العناية بالبطارية والجهاز" داخل تطبيق الإعدادات المدمج، وبعد القيام بذلك، سيتم إعادة تشغيل الهاتف في وضع الإصلاح، وبعد ذلك سيتم إخفاء الحسابات والصور والرسائل الشخصية، ومن الممكن الوصول إلى التطبيقات الافتراضية المثبتة فقط بواسطة شخص الإصلاح أو أي شخص آخر يلمس الهاتف أثناء العملية، وسيكون للمستخدمين فقط تحديد موعد إيقاف تشغيل "وضع الإصلاح".وستتوافر هذه الميزة في البداية في هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21" داخل كوريا الجنوبية، بينما تخطط "سامسونغ" لتوسيع الدعم الجديد لطرازات أخرى في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تقارير-سامسونغ-تقلص-إنتاج-هواتفها-لعام-2022-1062801166.html
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سبوتنيك عربي
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شركة سامسونج, مجتمع, منوعات
"سامسونغ" تضع حلا يبدد مخاوف الملايين من المستخدمين أثناء خضوع هواتفهم الذكية للتصليح
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وضعت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية حلا يبدد مخاوف الملايين من مستخدميها أثناء تسليم هواتفهم الذكية للتصليح، وهو إمكانية تعرض المئات من الصور والنصوص والمعلومات الشخصية الخاصة بهم للاطلاع عليها وتسريبها.
وتخطط "سامسونغ" لطرح ميزة خصوصية جديدة، والتي ستمنح الفنيين قدرا محدودا من الوصول إلى الأجزاء الداخلية للهاتف الذكي، وفقا لما كشف عنه موقع
"سام موبايل".
ويتم تشغيل الميزة من خلال قسم "العناية بالبطارية والجهاز" داخل تطبيق الإعدادات المدمج، وبعد القيام بذلك، سيتم إعادة تشغيل الهاتف في وضع الإصلاح، وبعد ذلك سيتم إخفاء الحسابات والصور والرسائل الشخصية، ومن الممكن الوصول إلى التطبيقات الافتراضية المثبتة فقط بواسطة شخص الإصلاح أو أي شخص آخر يلمس الهاتف أثناء العملية، وسيكون للمستخدمين فقط تحديد موعد إيقاف تشغيل "وضع الإصلاح".
وستتوافر هذه الميزة في البداية في هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21" داخل كوريا الجنوبية، بينما تخطط "سامسونغ" لتوسيع الدعم الجديد لطرازات أخرى في المستقبل.