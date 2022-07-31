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https://arabic.sputniknews.com/20220731/سامسونغ-تضع-حلا-يبدد-مخاوف-الملايين-من-المستخدمين-أثناء-خضوع-هواتفهم-الذكية-للتصليح-1065788558.html
"سامسونغ" تضع حلا يبدد مخاوف الملايين من المستخدمين أثناء خضوع هواتفهم الذكية للتصليح
"سامسونغ" تضع حلا يبدد مخاوف الملايين من المستخدمين أثناء خضوع هواتفهم الذكية للتصليح
وضعت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية حلا يبدد مخاوف الملايين من مستخدميها أثناء تسليم هواتفهم الذكية ‏للتصليح، وهو إمكانية تعرض المئات من الصور والنصوص... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T09:40+0000
2022-07-31T09:40+0000
شركة سامسونج
مجتمع
منوعات
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وتخطط "سامسونغ" لطرح ميزة خصوصية جديدة، والتي ستمنح الفنيين قدرا محدودا من الوصول إلى الأجزاء الداخلية للهاتف الذكي، وفقا لما كشف عنه موقع "سام موبايل".ويتم تشغيل الميزة من خلال قسم "العناية بالبطارية والجهاز" داخل تطبيق الإعدادات المدمج، وبعد القيام بذلك، سيتم إعادة تشغيل الهاتف في وضع الإصلاح، وبعد ذلك سيتم إخفاء الحسابات والصور والرسائل الشخصية، ومن الممكن الوصول إلى التطبيقات الافتراضية المثبتة فقط بواسطة شخص الإصلاح أو أي شخص آخر يلمس الهاتف أثناء العملية، وسيكون للمستخدمين فقط تحديد موعد إيقاف تشغيل "وضع الإصلاح".وستتوافر هذه الميزة في البداية في هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21" داخل كوريا الجنوبية، بينما تخطط "سامسونغ" لتوسيع الدعم الجديد لطرازات أخرى في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تقارير-سامسونغ-تقلص-إنتاج-هواتفها-لعام-2022-1062801166.html
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شركة سامسونج, مجتمع, منوعات

"سامسونغ" تضع حلا يبدد مخاوف الملايين من المستخدمين أثناء خضوع هواتفهم الذكية للتصليح

09:40 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / Josh Edelsonعرض هواتف "سامسونغ غالاكسي فولد" (Samsung Galaxy Fold) في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة 20 فبراير/ شباط 2019
عرض هواتف سامسونغ غالاكسي فولد (Samsung Galaxy Fold) في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة 20 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
عرض هواتف "سامسونغ غالاكسي فولد" (Samsung Galaxy Fold) في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة 20 فبراير/ شباط 2019
© AFP 2022 / Josh Edelson
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وضعت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية حلا يبدد مخاوف الملايين من مستخدميها أثناء تسليم هواتفهم الذكية ‏للتصليح، وهو إمكانية تعرض المئات من الصور والنصوص والمعلومات الشخصية الخاصة بهم للاطلاع عليها ‏وتسريبها.‏
وتخطط "سامسونغ" لطرح ميزة خصوصية جديدة، والتي ستمنح الفنيين قدرا محدودا من الوصول إلى الأجزاء الداخلية للهاتف الذكي، وفقا لما كشف عنه موقع "سام موبايل".
ويتم تشغيل الميزة من خلال قسم "العناية بالبطارية والجهاز" داخل تطبيق الإعدادات المدمج، وبعد القيام بذلك، سيتم إعادة تشغيل الهاتف في وضع الإصلاح، وبعد ذلك سيتم إخفاء الحسابات والصور والرسائل الشخصية، ومن الممكن الوصول إلى التطبيقات الافتراضية المثبتة فقط بواسطة شخص الإصلاح أو أي شخص آخر يلمس الهاتف أثناء العملية، وسيكون للمستخدمين فقط تحديد موعد إيقاف تشغيل "وضع الإصلاح".
هاتف سامسونغ غلاكسي إس 22 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
تقارير: "سامسونغ" تقلص إنتاج هواتفها لعام 2022‏
28 مايو, 10:45 GMT
وستتوافر هذه الميزة في البداية في هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21" داخل كوريا الجنوبية، بينما تخطط "سامسونغ" لتوسيع الدعم الجديد لطرازات أخرى في المستقبل.
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