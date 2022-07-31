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صحيفة: الأمير تشارلز تلقى تبرعات من أقارب بن لادن
صحيفة: الأمير تشارلز تلقى تبرعات من أقارب بن لادن
أفادت صحيفة بريطانية أن ولي العهد الأمير تشارلز، تلقى تبرّعًا قيمته مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار) من أقارب أسامة بن لادن. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:56+0000
2022-07-31T08:56+0000
العالم
أخبار الأمير تشارلز
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وأشارت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إلى أن "أمير ويلز تلقى المبلغ من بكر بن لادن، عميد عائلة بن لادن، في المملكة العربية السعودية وشقيق له يدعى شفيق".ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب الأمير البريطاني رفض تلك الإدعاءات، قائلا إن "قرار قبول التبرع للمؤسسة الخيرية "صندوق أمير ويلز الخيري"، اتخذ من قبل أمناء الصندوق فقط".وقال رئيس "مؤسسة أمير ويلز الخيرية" السير إيان شيشاير، في بيان: "تم النظر بعناية في التبرع الذي قدمه بكر بن لادن، في عام 2013 من قبل أمناء المؤسسة في ذلك الوقت"، مضيفا: "تم اتباع الإجراءات السليمة، مع الحصول على معلومات من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الحكومة البريطانية.. وتم قبول التبرع بالكامل من قبل الأمناء، وأي محاولة للإيحاء بخلاف ذلك مضللة وغير دقيقة".
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العالم, أخبار الأمير تشارلز

صحيفة: الأمير تشارلز تلقى تبرعات من أقارب بن لادن

08:56 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / REBECCA NADENولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز يقف إلى جانب سيارته "أستون مارتن"
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز يقف إلى جانب سيارته أستون مارتن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / REBECCA NADEN
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أفادت صحيفة بريطانية أن ولي العهد الأمير تشارلز، تلقى تبرّعًا قيمته مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار) من أقارب أسامة بن لادن.
وأشارت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إلى أن "أمير ويلز تلقى المبلغ من بكر بن لادن، عميد عائلة بن لادن، في المملكة العربية السعودية وشقيق له يدعى شفيق".

وأضافت الصحيفة أن "الأمير عقد اجتماعا خاصا مع بكر بن لادن، في منزله الملكي في كلارنس هاوس في مدينة لندن في الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول 2013، بعد عامين من مقتل أسامة بن لادن، بعملية خاصة للقوات الأمريكية في باكستان".

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب الأمير البريطاني رفض تلك الإدعاءات، قائلا إن "قرار قبول التبرع للمؤسسة الخيرية "صندوق أمير ويلز الخيري"، اتخذ من قبل أمناء الصندوق فقط".
ونفى المتحدث باسم مكتب أمير ويلز، أن يكون تشارلز تلقى توصية لإعادة الأموال للجهة المتبرعة.
وقال رئيس "مؤسسة أمير ويلز الخيرية" السير إيان شيشاير، في بيان: "تم النظر بعناية في التبرع الذي قدمه بكر بن لادن، في عام 2013 من قبل أمناء المؤسسة في ذلك الوقت"، مضيفا: "تم اتباع الإجراءات السليمة، مع الحصول على معلومات من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الحكومة البريطانية.. وتم قبول التبرع بالكامل من قبل الأمناء، وأي محاولة للإيحاء بخلاف ذلك مضللة وغير دقيقة".
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