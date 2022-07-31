https://arabic.sputniknews.com/20220731/عودة-حطام-الصاروخ-الحامل-لونغ-مارش-الصيني-إلى-الغلاف-الجوي-1065785564.html
عودة حطام الصاروخ الحامل "لونغ مارش" الصيني إلى الغلاف الجوي
عودة حطام الصاروخ الحامل "لونغ مارش" الصيني إلى الغلاف الجوي
عاد حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل الصيني "لونغ مارش-5 بي واي 3" إلى الغلاف الجوي في الساعة 12:55 صباح اليوم الأحد، بتوقيت بكين، حسبما أفادت وكالة... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:30+0000
2022-07-31T08:30+0000
2022-07-31T08:30+0000
الصين
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واحترقت الغالبية العظمى من الصاروخ أثناء معاودته الدخول إلى الغلاف الجوي حيث سقط الحطام في البحر، وكان مركز منطقة الهبوط عند خط طول 119 درجة شرقا وخط عرض 9.1 درجة شمالا، وفقا للوكالة.وانطلق الصاروخ الحامل لونغ مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد في 24 يوليو/تموز الجاري.
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الصين
عودة حطام الصاروخ الحامل "لونغ مارش" الصيني إلى الغلاف الجوي
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عاد حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل الصيني "لونغ مارش-5 بي واي 3" إلى الغلاف الجوي في الساعة 12:55 صباح اليوم الأحد، بتوقيت بكين، حسبما أفادت وكالة الفضاء المأهول الصينية.
واحترقت الغالبية العظمى من الصاروخ أثناء معاودته الدخول إلى الغلاف الجوي حيث سقط الحطام في البحر، وكان مركز منطقة الهبوط عند خط طول 119 درجة شرقا وخط عرض 9.1 درجة شمالا، وفقا للوكالة.
وانطلق الصاروخ الحامل لونغ مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد في 24 يوليو/تموز الجاري.