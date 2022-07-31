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https://arabic.sputniknews.com/20220731/غرق-5-أشخاص-بينهم-جندي-في-الجيش-الأوغندي-إثر-فيضانات-شرقي-البلاد-1065818334.html
غرق 5 أشخاص بينهم جندي في الجيش الأوغندي إثر فيضانات شرقي البلاد
غرق 5 أشخاص بينهم جندي في الجيش الأوغندي إثر فيضانات شرقي البلاد
لقى خمسة أشخاص مصرعهم غرقا من بينهم جندي في الجيش الأوغندي إثر فيضانات في مدينة مبالي شرقي البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-31T19:08+0000
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القاهرة- سبوتنيك. قال موقع "بلاس نيوز" المحلي، اليوم الأحد، إن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا من بينهم جندي بالجيش الأوغندي في جراء فيضانات اجتاحت مدينة مبالي".وتابع: "المدينة شهدت هطول أمطار غزيرة أمس السبت وهو ما تسبب في نزوح المئات".يُشار إلى وقوع حادث مماثل في حزيران/يونيو من 2020، ما أسفر عن نزوح المئات من المواطنين في مدينة "كيسيسي" جنوب غربي البلاد.
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أوغندا, العالم, أخبار العالم الآن

غرق 5 أشخاص بينهم جندي في الجيش الأوغندي إثر فيضانات شرقي البلاد

19:08 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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لقى خمسة أشخاص مصرعهم غرقا من بينهم جندي في الجيش الأوغندي إثر فيضانات في مدينة مبالي شرقي البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. قال موقع "بلاس نيوز" المحلي، اليوم الأحد، إن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا من بينهم جندي بالجيش الأوغندي في جراء فيضانات اجتاحت مدينة مبالي".
وتابع: "المدينة شهدت هطول أمطار غزيرة أمس السبت وهو ما تسبب في نزوح المئات".
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يُشار إلى وقوع حادث مماثل في حزيران/يونيو من 2020، ما أسفر عن نزوح المئات من المواطنين في مدينة "كيسيسي" جنوب غربي البلاد.
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