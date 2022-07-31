https://arabic.sputniknews.com/20220731/فنلندا-تتجه-لتخفيض-إنتاجها-الصناعي-بسبب-أسعار-الغاز-1065793926.html
فنلندا تتجه لتخفيض إنتاجها الصناعي بسبب أسعار الغاز
فنلندا تتجه لتخفيض إنتاجها الصناعي بسبب أسعار الغاز
أشار تقرير إعلامي إلى أن المؤسسات الصناعية في فنلندا قد تتجه لخفض منتجاتها بسبب أسعار الغاز. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:49+0000
2022-07-31T11:49+0000
2022-07-31T11:49+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي أعلنته إذاعة YLE، فإنه وعلى الرغم من أن القطاع الصناعي الفنلندي لا يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، لكن لا يزال من المستحيل تقريبا على الصناعيين الفنلنديين التخلي تماما عن استخدام الغاز الطبيعي، ويمثل الغاز حوالي 5% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في فنلندا.وقال أهتي فاجربلوم، رئيس سياسات الطاقة والمناخ في اتحاد الصناعة الفنلندية: "من المحتمل أن يتم خفض الإنتاج في بعض المؤسسات أو إيقافه إذا وصل سعر الغاز إلى مستويات عالية بشكل لا يصدق أو إذا كانت هناك مشاكل في الإمداد".من جهته أشار اتحاد الصناعات الكيميائية أيضا إلى صعوبة استبدال الغاز الطبيعي بسرعة.في وقت سابق، اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على خطة تتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز الطبيعي طواعية بنسبة 15% من أوائل أغسطس/آب حتى نهاية مارس/آذار.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
فنلندا تتجه لتخفيض إنتاجها الصناعي بسبب أسعار الغاز
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أشار تقرير إعلامي إلى أن المؤسسات الصناعية في فنلندا قد تتجه لخفض منتجاتها بسبب أسعار الغاز.
وبحسب التقرير الذي أعلنته إذاعة
YLE، فإنه وعلى الرغم من أن القطاع الصناعي الفنلندي لا يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، لكن لا يزال من المستحيل تقريبا على الصناعيين الفنلنديين التخلي تماما عن استخدام الغاز الطبيعي، ويمثل الغاز حوالي 5% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في فنلندا.
وقال أهتي فاجربلوم، رئيس سياسات الطاقة والمناخ في اتحاد الصناعة الفنلندية: "من المحتمل أن يتم خفض الإنتاج في بعض المؤسسات أو إيقافه إذا وصل سعر الغاز إلى مستويات عالية بشكل لا يصدق أو إذا كانت هناك مشاكل في الإمداد".
من جهته أشار اتحاد الصناعات الكيميائية أيضا إلى صعوبة استبدال الغاز الطبيعي بسرعة.
وقال ميكا آلتو من اتحاد الصناعات الكيماوية الفنلندي: "تجد الشركات الصغيرة صعوبة خاصة في استبدال الغاز الطبيعي"، موضحا أن الاستثمار في مصادر الطاقة الأخرى يستغرق وقتا، ومن بين شركات الصناعة الكيميائية في البلاد، يستخدم حوالي 20 % الغاز الطبيعي، في صناعة الغابات حوالي 5 %.
في وقت سابق، اتفق وزراء الطاقة
في الاتحاد الأوروبي على خطة تتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز الطبيعي طواعية بنسبة 15% من أوائل أغسطس/آب حتى نهاية مارس/آذار.