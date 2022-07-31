https://arabic.sputniknews.com/20220731/فوائد-مزيج-الليمون-والثوم-المعجزة-1065782082.html

فوائد مزيج الليمون والثوم المعجزة

فوائد مزيج الليمون والثوم المعجزة

قالت صحيفة "إنسونهابر" التركية إن الثوم والليمون هما مصدران للشفاء يصنعان المعجزات عندما يخلطان. عندما ترى التأثير، لن تصدقه. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T06:44+0000

2022-07-31T06:44+0000

2022-07-31T06:44+0000

علوم

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يدرك الجميع جيدًا المذاق الذي يضفيه الليمون والثوم على الأطباق، والتي عادة ما نأكلها بشكل منفصل.وهل تعلم عن الخصائص المعجزة لهذين المنتجين لجسمك عندما يتم دمجهما بعضهما مع بعض؟عندما يتم الجمع بين الليمون الغني بفيتامين سي والثوم، وهو مضاد حيوي طبيعي، يتم إنشاء كنز حقيقي.يعمل الثنائي من هذه المنتجات، والتي غالبًا ما يستخدمها الناس لأغراض مختلفة، على العجائب.لقد وجدنا وصفة ستدمنها بالتأكيد عندما تشعر بتأثير هذا المزيج على جسمك.فوائد مزيج الثوم والليمون- يفتح الأوعية الدموية ويزيل الالتهاب فيها- يؤمن حرق الدهون الضارة غير المرغوب فيها- يزيد من مرونة الأوعية الدموية- يقلل من مستوى الكوليسترول "الضار" (LDL)- يمنع التكلس- يساعد على استعادة البنكرياس- يوازن مستويات السكر في الدم- يقضي على ميكروب يسمىhelycobeacter pylori ، وفي الوقت نفسه يضمن الشفاء التام لقرحات المعدة.- يساعد في ردود الفعل التحسسية الناتجة عن الإجهاد- يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والشلللتحضير خليط الثوم والليمون، سوف تحتاج إلى:- لترين من عصير الليمون- 40 فص ثوم- دورق زجاجي سعة 2 لتر.التحضيربادئ ذي بدء، تأكد من عدم دخول الضوء، لأنه عند ملامسته، تقل فوائد الليمون.قشر الثوم دون غسله. ثم اسحقه وضعه في وعاء.اعصر ما يكفي من عصير الليمون مع البذور وأضفه إلى البرطمان، ثم أغلق البرطمان بإحكام وضعه في كيس أسود لتجنب الضوء.يجب رجّ خليط الليمون والثوم كل يوم لمدة 25 يومًا، وبعد ذلك يمكن استخدام هذا الدواء.

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علوم