https://arabic.sputniknews.com/20220731/في-يوم-البحرية-الروسية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي-1065788204.html
في ذكرى تأسيسه... ما هي قدرات الأسطول البحري الحربي الروسي عام 2022؟
في ذكرى تأسيسه... ما هي قدرات الأسطول البحري الحربي الروسي عام 2022؟
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأسطول الروسي يستطيع الرد على كل من يتعدى على سيادة وحرية روسيا بسرعة خاطفة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T09:50+0000
2022-07-31T09:50+0000
2022-07-31T09:50+0000
رصد عسكري
روسيا
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جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، في احتفالية يوم البحرية الروسية، الذي أقيم في سان بطرسبورغ وكرونشتاد، بمشاركة 24 وحدة بحرية و42 طائرة ومروحية ونحو 3 آلاف جندي.ما هو تصنيف الأسطول الروسي عالميا؟تمتلك روسيا المرتبة الثانية بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويصنف الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الصيني المصنف في المرتبة الأولى بـ 777 وحدة بحرية.ويمتلك الأسطول الروسي 605 وحدات بحرية، بينها حاملة طائرات واحدة هي الأميرال كوزنيتسوف.وأورد التقرير معلومات عن حجم كل نوع من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الروسي وترتيبها عالميا:الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في يوم البحرية الروسية على قدرة روسيا على ضمان أمن حدودها بكل الأساليب، مشيرا إلى أن الأسطول يمتلك صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وأنه مستعد لمواجهة كل من يهددون أمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
في ذكرى تأسيسه... ما هي قدرات الأسطول البحري الحربي الروسي عام 2022؟
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأسطول الروسي يستطيع الرد على كل من يتعدى على سيادة وحرية روسيا بسرعة خاطفة.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، في احتفالية يوم البحرية الروسية
، الذي أقيم في سان بطرسبورغ وكرونشتاد، بمشاركة 24 وحدة بحرية و42 طائرة ومروحية ونحو 3 آلاف جندي.
ما هو تصنيف الأسطول الروسي عالميا؟
تمتلك روسيا المرتبة الثانية بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
ويصنف الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الصيني المصنف في المرتبة الأولى بـ 777 وحدة بحرية.
ويمتلك الأسطول الروسي 605 وحدات بحرية، بينها حاملة طائرات واحدة
هي الأميرال كوزنيتسوف.
وأورد التقرير معلومات عن حجم كل نوع من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الروسي وترتيبها عالميا:
المدمرات: يمتلك الأسطول الروسي 15 مدمرة تجعله يحتل المرتبة رقم 4 عالميا في هذا السلاح.
الفرقاطات: يمتلك الأسطول الروسي 11 فرقاطة تجعله في المرتبة رقم 7 عالميا.
الكورفيت: يمتلك الأسطول الروسي 86 كورفيت ويحتل المرتبة رقم 1 عالميا.
الغواصات: يمتلك 70 غواصة وهي ثاني أضخم قوة غواصات في العالم بعد الصين.
سفن الدورية: يمتلك الأسطول الروسي 59 سفينة دورية تجعله في المرتبة رقم 15 عالميا.
كاسحات الألغام: يمتلك أضخم قوة من كاسحات الألغام البحرية في العالم بـ 49 وحدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في يوم البحرية الروسية على قدرة روسيا على ضمان أمن حدودها بكل الأساليب، مشيرا إلى أن الأسطول يمتلك صواريخ بحرية
لا مثيل لها في العالم وأنه مستعد لمواجهة كل من يهددون أمن روسيا.