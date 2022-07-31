https://arabic.sputniknews.com/20220731/قصف-أوكراني-يقطع-الكهرباء-عن-منجمي-فحم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1065800251.html
قصف أوكراني يقطع الكهرباء عن منجمي فحم في جمهورية دونيتسك الشعبية
قصف أوكراني يقطع الكهرباء عن منجمي فحم في جمهورية دونيتسك الشعبية
تسبب قصف أوكراني في انقطاع الكهرباء عن منجمي فحم بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 70 عاملًا عالقين تحت الأرض. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T14:22+0000
2022-07-31T14:22+0000
2022-07-31T14:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065204901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ec43b9ec50c9a24291d9c131eaa87122.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تلغرام": "نتيجة لقصف جديد من جانب المسلحين الأوكرنيين على دونيتسك، انقطعت الكهرباء عن منجمي سكوشينسكي وأباكوموف التابعين لوزارة الفحم بجمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا لتقديرات أولية، كان هناك 72 شخصا في منجم سكوشينسكي و5 آخرون في منجم أباكوموف لحظة انقطاع الكهرباء عنهما، وأكدت وزارة الفحم أن بدء عملية إنقاذ لانتشال العمال العالقين بهما.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوليانسكي-روسيا-تدعو-الأمم-المتحدة-لتقييم-حادث-قصف-السجن-في-يلينوفكا-1065779190.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065204901_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59b21dc4726399a3a2f1f818836bc7a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
قصف أوكراني يقطع الكهرباء عن منجمي فحم في جمهورية دونيتسك الشعبية
تابعنا عبر
تسبب قصف أوكراني في انقطاع الكهرباء عن منجمي فحم بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 70 عاملًا عالقين تحت الأرض.
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تلغرام": "نتيجة لقصف جديد من جانب المسلحين الأوكرنيين على دونيتسك، انقطعت الكهرباء عن منجمي سكوشينسكي وأباكوموف التابعين لوزارة الفحم بجمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا لتقديرات أولية، كان هناك 72 شخصا في منجم سكوشينسكي و5 آخرون في منجم أباكوموف لحظة انقطاع الكهرباء عنهما، وأكدت وزارة الفحم أن بدء عملية إنقاذ لانتشال العمال العالقين بهما.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا
، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.