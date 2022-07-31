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https://arabic.sputniknews.com/20220731/قناة-إسرائيلية-عن-مسؤول-بـحماس-يمكن-التوصل-لصفقة-تبادل-أسرى-في-غضون-20-يوما-1065804711.html
قناة إسرائيلية عن مسؤول بـ"حماس": يمكن التوصل لصفقة تبادل أسرى في غضون 20 يوما
قناة إسرائيلية عن مسؤول بـ"حماس": يمكن التوصل لصفقة تبادل أسرى في غضون 20 يوما
نقلت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عمن قالت إنه مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقطاع غزة إنه يمكن التوصل لصفقة لتبادل الأسرى في غضون 20 يوما إذا... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:23+0000
2022-07-31T15:23+0000
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
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جاء ذلك وفق ما نقلت القناة "14" الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول بحركة "حماس" لم تسمه.وقال المصدر: "يمكن أن نبرم صفقة في غضون 20 يوما، كل شيء يعتمد على (رئيس الحكومة الإسرائيلية) يائير لابيد".وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الأمر فيما تريد حماس إعادة تحريك المفاوضات بشأن الأسرى"، دون مزيد من التفاصيل.وقالت القناة: "في غزة تم التلميح إلى أن حماس قد تنشر معلومات جديدة قريبا"، بشأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لديها.يشار إلى أن "حماس" كانت قد نشرت قبل أسابيع مقطع فيديو يظهر تدهور الحالة الصحية للإسرائيلي هشام السيد، في محاولة منها لحث إسرائيل على المضي قدما في صفقة تبادل.وتقول "حماس" إنها تحتجز جنديين إسرائيليين منذ حرب صيف عام 2014 هما شاؤول أورون و هادار غولدين، إضافة إلى مدنيين دخلا قطاع غزة لاحقا في ظروف غامضة هما أباراهام منغستو وهشام السيد، مؤكدة استعدادها لإبرام صفقة تبادل جديدة، وإخراجهم مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بعد-حديث-غانتس-هل-تنجح-حكومة-لابيد-في-إبرام-صفقة-تبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس؟-1065609377.html
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أخبار قطاع غزة, حركة حماس

قناة إسرائيلية عن مسؤول بـ"حماس": يمكن التوصل لصفقة تبادل أسرى في غضون 20 يوما

15:23 GMT 31.07.2022
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
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نقلت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عمن قالت إنه مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقطاع غزة إنه يمكن التوصل لصفقة لتبادل الأسرى في غضون 20 يوما إذا كانت إسرائيل مستعدة لذلك.
جاء ذلك وفق ما نقلت القناة "14" الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول بحركة "حماس" لم تسمه.
وقال المصدر: "يمكن أن نبرم صفقة في غضون 20 يوما، كل شيء يعتمد على (رئيس الحكومة الإسرائيلية) يائير لابيد".
وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الأمر فيما تريد حماس إعادة تحريك المفاوضات بشأن الأسرى"، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت القناة: "في غزة تم التلميح إلى أن حماس قد تنشر معلومات جديدة قريبا"، بشأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لديها.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
بعد حديث غانتس... هل تنجح حكومة لابيد في إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟
26 يوليو, 16:18 GMT
يشار إلى أن "حماس" كانت قد نشرت قبل أسابيع مقطع فيديو يظهر تدهور الحالة الصحية للإسرائيلي هشام السيد، في محاولة منها لحث إسرائيل على المضي قدما في صفقة تبادل.
وتقول "حماس" إنها تحتجز جنديين إسرائيليين منذ حرب صيف عام 2014 هما شاؤول أورون و هادار غولدين، إضافة إلى مدنيين دخلا قطاع غزة لاحقا في ظروف غامضة هما أباراهام منغستو وهشام السيد، مؤكدة استعدادها لإبرام صفقة تبادل جديدة، وإخراجهم مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
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