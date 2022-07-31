قوات البحرية الروسية تحتفل بعيدها ضمن قاعدة طرطوس في سوريا... صور وفيديو
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Said
احتفلت قوات البحرية الروسية العاملة في قاعدة طرطوس على الساحل السوري، بالذكرى الـ326 لإنشاء الأسطول الروسي.
وشاركت، لأول مرة، سفن حربية من ثلاثة أساطيل تابعة للبحرية الروسية في العرض، من البحر الأسود والمحيط الهادي والشمالي.
وشارك في الحفل ثلاثة عشر سفينة حربية وزورقاً وسفن دعم للبحرية الروسية، والتي جزء من فرقة العمل الدائمة لسفن البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لمشاركة 18 طائرة تابعة للقوات الجوية والبحرية التابعة للبحرية الروسية، زورقين صاروخيين، كاسحة ألغام بحرية تابعة للبحرية السورية، وطائرات عمودية وطائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية.
بالتزامن، وعلى طول شاطئ مدينة طرطوس، اصطف أهالي المدينة وضيوفها خلال الموسم السياحي لمشاهدة العروض البحرية التي قدمتها القوات الروسية، ولمتابعة استعراض الطيران والمهرجان الرياضي العسكري الذي أظهر خلاله مشاة البحرية الروس عملية إنزال واستيلاء على ساحل غير مجهز مع السفينة.
واستضاف العرض قائد تجمع القوات الروسية في سوريا العقيد ألكسندر تشيكو، وآمر العرض النقيب أول ديمتري دوبرينين على متن قارب (كاديت) لمكافحة التخريب.
وتخلل العرض العسكري، حفلاً رسمياً لمكافأة الأفراد على النجاح في الخدمة العسكرية والأداء النموذجي بعد تجاوز السفن.
وخلال مهرجان الرياضات العسكرية، تم استعراض زوارق "رابتور" وتحليق مروحيات من طراز "Mi-8" تحمل أعلام روسيا وسوريا وعلم القديس أندرو البحري على متنها.
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
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© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
2/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
3/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
4/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
5/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
6/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
7/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
8/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
9/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
10/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
11/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
12/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
13/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
14/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
15/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
© Sputnik . Monzer Saidالبحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
16/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
1/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
2/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
3/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
4/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
5/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
6/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
7/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
8/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
9/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
10/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
11/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
12/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
13/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
14/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
15/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
16/16
© Sputnik . Monzer Said
البحرية الروسية تحتفل في طرطوس بمشاركة سفن من أساطيل "الأسود والهادي والشمال"
كما تم تنظيم معرض للمعدات العسكرية وعروض توضيحية لمشاة البحرية وحفلة موسيقية للفرق الإبداعية للمقيمين على السد.
وخلال إحدى فقرات الاستعراض، نفذت وحدات خاصة من قوات البحرية بياناً عملياً يتضمن معركة مدفعية بحرية "كلاسيكية" مع مجموعة هجومية لسفن العدو، بالإضافة للقيام بمحاكاة حقل ألغام في حلقة "حماية الغواصة بالقرب من الألغام"، حيث تم إزالة الألغام المرساة وتدميرها بنجاح بنيران المدفعية على سطح السفينة.
يشار إلى أن تاريخ تأسيس البحرية الروسية يعود إلى عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قراراً بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد، وبالفعل، تم في عام 1700 إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى (غوتو) في مدينة فورونيج.
ويعد سلاح البحرية الحديث أحد فروع القوات المسلحة الروسية ويتألف من 5 تشكيلات استراتيجية عملياتية، هي أسطول بحر البلطيق وأسطول المحيط الهادي وأسطول الشمال وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر القزوين، بالإضافة إلى وحدات منفصلة تابعة لسلاح البحرية هي الطيران البحري، المشاة البحرية، كتائب المدفعية الصاروخية الساحلية.