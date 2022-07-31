https://arabic.sputniknews.com/20220731/قوات-البحرية-الروسية-تحتفل-بعيدها-ضمن-قاعدة-طرطوس-في-سوريا-صور-وفيديو-1065811117.html

قوات البحرية الروسية تحتفل بعيدها ضمن قاعدة طرطوس في سوريا... صور وفيديو

قوات البحرية الروسية تحتفل بعيدها ضمن قاعدة طرطوس في سوريا... صور وفيديو

احتفلت قوات البحرية الروسية العاملة في قاعدة طرطوس على الساحل السوري، بالذكرى الـ326 لإنشاء الأسطول الروسي. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T17:05+0000

2022-07-31T17:05+0000

2022-07-31T17:05+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

الجيش الروسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065808289_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_0bfa1879a70fab189650a56e426664f4.jpg

وشاركت، لأول مرة، سفن حربية من ثلاثة أساطيل تابعة للبحرية الروسية في العرض، من البحر الأسود والمحيط الهادي والشمالي.وشارك في الحفل ثلاثة عشر سفينة حربية وزورقاً وسفن دعم للبحرية الروسية، والتي جزء من فرقة العمل الدائمة لسفن البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لمشاركة 18 طائرة تابعة للقوات الجوية والبحرية التابعة للبحرية الروسية، زورقين صاروخيين، كاسحة ألغام بحرية تابعة للبحرية السورية، وطائرات عمودية وطائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية.بالتزامن، وعلى طول شاطئ مدينة طرطوس، اصطف أهالي المدينة وضيوفها خلال الموسم السياحي لمشاهدة العروض البحرية التي قدمتها القوات الروسية، ولمتابعة استعراض الطيران والمهرجان الرياضي العسكري الذي أظهر خلاله مشاة البحرية الروس عملية إنزال واستيلاء على ساحل غير مجهز مع السفينة.واستضاف العرض قائد تجمع القوات الروسية في سوريا العقيد ألكسندر تشيكو، وآمر العرض النقيب أول ديمتري دوبرينين على متن قارب (كاديت) لمكافحة التخريب.وتخلل العرض العسكري، حفلاً رسمياً لمكافأة الأفراد على النجاح في الخدمة العسكرية والأداء النموذجي بعد تجاوز السفن.وخلال مهرجان الرياضات العسكرية، تم استعراض زوارق "رابتور" وتحليق مروحيات من طراز "Mi-8" تحمل أعلام روسيا وسوريا وعلم القديس أندرو البحري على متنها.كما تم تنظيم معرض للمعدات العسكرية وعروض توضيحية لمشاة البحرية وحفلة موسيقية للفرق الإبداعية للمقيمين على السد.وخلال إحدى فقرات الاستعراض، نفذت وحدات خاصة من قوات البحرية بياناً عملياً يتضمن معركة مدفعية بحرية "كلاسيكية" مع مجموعة هجومية لسفن العدو، بالإضافة للقيام بمحاكاة حقل ألغام في حلقة "حماية الغواصة بالقرب من الألغام"، حيث تم إزالة الألغام المرساة وتدميرها بنجاح بنيران المدفعية على سطح السفينة.يشار إلى أن تاريخ تأسيس البحرية الروسية يعود إلى عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قراراً بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد، وبالفعل، تم في عام 1700 إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى (غوتو) في مدينة فورونيج.ويعد سلاح البحرية الحديث أحد فروع القوات المسلحة الروسية ويتألف من 5 تشكيلات استراتيجية عملياتية، هي أسطول بحر البلطيق وأسطول المحيط الهادي وأسطول الشمال وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر القزوين، بالإضافة إلى وحدات منفصلة تابعة لسلاح البحرية هي الطيران البحري، المشاة البحرية، كتائب المدفعية الصاروخية الساحلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/في-يوم-البحرية-الروسية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي-1065788204.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي