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https://arabic.sputniknews.com/20220731/كوشنر-نتنياهو-لم-يكن-متحمسا-لقرار-نقل-السفارة-الأمريكية-إلى-القدس-1065797095.html
كوشنر: نتنياهو لم يكن متحمسا لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
كوشنر: نتنياهو لم يكن متحمسا لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأخير فكر في خطوة تقضي بإلغاء قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:07+0000
2022-07-31T13:07+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، عن جاريد كوشنر أن الرئيس ترامب كان على وشك إلغاء خطته للاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعدما شعر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لم يكن مهتما بذلك.وأكد الموقع العبري أن جاريد قد ذكر هذا الأمر في كتاب جديد له من المتوقع نشره في الثالث والعشرين من شهر أغسطس/آب المقبل، والذي أوضح خلاله أن القرار التاريخي بإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قد أبلغه الرئيس السابق دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، جرت بينهما في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.وأشار كوشنر، صهر الرئيس ترامب، ومستشاره الخاص في كتابه الجديد إلى أن نتنياهو قال "إنه يؤيد قرار الرئيس ترامب إذا كان هذا ما يريد الرئيس فعله ولكن لا يبدو متحمسا للغاية".وفي هذه الأثناء، سأل الرئيس الأمريكي السابق، بنيامين نتنياهو، لماذا يجب عليه المخاطرة ونقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، إذا كان لديه انطباع بأن الأمر برمته ليس مهما لنتنياهو، حيث أشار جاريد كوشنر إلى أن ترامب قد وجه حديثه إلى نتنياهو، قائلا: "بيبي أعتقد أنك أنت المشكلة".وفي السادس من شهر ديسمبر 2017، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
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ترامب, القدس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

كوشنر: نتنياهو لم يكن متحمسا لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

13:07 GMT 31.07.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunمستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين خلال إزاحة الستار عن لافتة "السفارة الأمريكية في القدس"، 14 مايو/ أيار 2018
مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين خلال إزاحة الستار عن لافتة السفارة الأمريكية في القدس، 14 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأخير فكر في خطوة تقضي بإلغاء قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، عن جاريد كوشنر أن الرئيس ترامب كان على وشك إلغاء خطته للاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعدما شعر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لم يكن مهتما بذلك.
وأكد الموقع العبري أن جاريد قد ذكر هذا الأمر في كتاب جديد له من المتوقع نشره في الثالث والعشرين من شهر أغسطس/آب المقبل، والذي أوضح خلاله أن القرار التاريخي بإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قد أبلغه الرئيس السابق دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، جرت بينهما في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأشار كوشنر، صهر الرئيس ترامب، ومستشاره الخاص في كتابه الجديد إلى أن نتنياهو قال "إنه يؤيد قرار الرئيس ترامب إذا كان هذا ما يريد الرئيس فعله ولكن لا يبدو متحمسا للغاية".
وفي هذه الأثناء، سأل الرئيس الأمريكي السابق، بنيامين نتنياهو، لماذا يجب عليه المخاطرة ونقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، إذا كان لديه انطباع بأن الأمر برمته ليس مهما لنتنياهو، حيث أشار جاريد كوشنر إلى أن ترامب قد وجه حديثه إلى نتنياهو، قائلا: "بيبي أعتقد أنك أنت المشكلة".
وفي السادس من شهر ديسمبر 2017، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
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