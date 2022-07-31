عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/لا-يمكنك-فتح-برطمان؟-قد-تكون-تعاني-من-هذه-الحالة-الخطيرة-1065816986.html
لا يمكنك فتح برطمان؟... قد تكون تعاني من هذه الحالة الخطيرة
لا يمكنك فتح برطمان؟... قد تكون تعاني من هذه الحالة الخطيرة
لا يمكنك فتح برطمان المخلل أو المربى مهما حاولت؟ قد يبدو الأمر تافها بالنسبة لك، لكن دراسة جديدة أجريت في النمسا تشير إلى أن ضعف قوة قبضة اليد قد يشير إلى... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T18:42+0000
2022-07-31T18:42+0000
الصحة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104259/84/1042598402_94:0:1826:974_1920x0_80_0_0_f8b5e5b9d9c32e19a8ba8ce521204320.jpg
يقول الباحثون إن قوة العضلات هي مؤشر دقيق إلى حد ما للوفيات على مر السنين، وقد ربطت الدراسات السابقة قوة قبضة اليد الضعيفة بشكل خاص بمشاكل القلب ومشاكل الرئة وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع.الآن، يقول علماء من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في دراستهم المنشورة في BMJ Open إن قياس قوة قبضة اليد هو وسيلة سريعة وغير مكلفة لتقييم القوة الكلية للعضلات.طور مؤلفو الدراسة سلسلة من "نقاط القطع" المصممة للمساعدة في قياس قوة القبضة بسهولة أكبر.وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقاط تشرح أيضا العلاقة بين قوة قبضة اليد والجنس وطول الجسم، فضلا عن التراجع الطبيعي المرتبط بالعمر في قوة قبضة اليد التي يعاني منها الجميع.شرع الفريق في معرفة مستوى ضعف قبضة اليد الذي يجب أن يثير قلق الطبيب. وضع عملهم قيما قياسية تربط بشكل مباشر قوة قبضة اليد بمتوسط ​​العمر المتوقع المتبقي.من الناحية النظرية، يوفر هذا للأطباء وسيلة أخرى لتحديد المرضى المعرضين لخطر متزايد للوفاة المبكرة.بشكل عام، تعتمد قوة قبضة اليد على الجنس والعمر والطول. كانت مهمة الباحثين هي العثور على العتبة المرتبطة بقوة قبضة اليد التي من شأنها أن تشير إلى الممارس لإجراء اختبارات إضافية إذا كانت قوة قبضة المريض أقل من هذه العتبة.وأوضح الباحثون "أن ذلك مشابه لقياس ضغط الدم. عندما يكون مستوى ضغط الدم خارج نطاق معين، يمكن للطبيب أن يقرر وصف دواء معين أو إرسال المريض إلى أخصائي لمزيد من الفحص".حتى القبضة الضعيفة قليلا يمكن أن تكون علامة سيئة. بشكل عام، يمكن للناس قياس قوة قبضة أيديهم عن طريق الضغط على جهاز مقياس القوة.بالنسبة لهذا المشروع، أجرى المرضى مصافحتين بكل يد، مع استخدام الباحثين فقط أفضل أداء للقياس. تعتمد قيم القوة المقاسة، من بين أمور أخرى، على ما إذا كان الشخص جالسا أو واقفا أثناء الضغط.بدلا من مقارنة أداء القبضة للمشاركين فقط مع مجموعة مرجعية صحية مثل الدراسات السابقة، قارن الباحثون قبضة كل مشارك مع الأشخاص الذين كانوا متشابهين من حيث الجنس والعمر وطول الجسم.تشير نتائج هذه المراجعة إلى زيادة في أخطار الوفاة عند عتبة قبضة أقل من المستوى المحدد في الدراسات السابقة.على سبيل المثال، وجدت الدراسة أن قوة قبضة اليد أقل بقليل من متوسط ​​السكان المماثلين (مع الأخذ في الاعتبار جنس الشخص وعمره وطوله) تشير إلى الظروف الصحية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة".القبضة القوية لا تعني العكسومن المثير للاهتمام أن العلاقة بين قوة قبضة اليد والوفاة قد لا تعمل في كلا الاتجاهين، حيث لم تقلل قبضة اليد القوية مقارنة بالآخرين من نفس العمر والجنس وطول الجسم من خطر الوفاة.تقول ناديا ستيبر من جامعة فيينا: "قوة قبضة اليد هي اختبار غير مكلف وسهل الأداء، ولكنها قد تساعد في التشخيص المبكر للمشاكل الصحية وغيرها من الظروف الصحية الأساسية".وتضيف "من المحتمل أنه إذا قام شخص ما بتحسين قوة قبضة يده من خلال التمارين، فلن يكون هناك تأثير يذكر على صحته العامة أو لا يؤثر على الإطلاق. ومع ذلك، قد تكون قوة قبضة اليد المنخفضة بمثابة مؤشر، لأنها تعكس قوة العضلات المنخفضة، والتي ترتبط بزيادة خطر الوفاة".
https://arabic.sputniknews.com/20180428/قبضة-اليد-الزواج-الصحة-1031992027.html
https://arabic.sputniknews.com/20200518/أغذية-تساعدك-على-التخلص-من-تشنج-العضلات-بشكل-طبيعي-1045466736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104259/84/1042598402_310:0:1609:974_1920x0_80_0_0_af66deee8a6ca39fdc6808f6bc7c5a43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات

لا يمكنك فتح برطمان؟... قد تكون تعاني من هذه الحالة الخطيرة

18:42 GMT 31.07.2022
© Photo / Pixabay//geraltمصافحة
مصافحة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Photo / Pixabay//geralt
تابعنا عبرTelegram
لا يمكنك فتح برطمان المخلل أو المربى مهما حاولت؟ قد يبدو الأمر تافها بالنسبة لك، لكن دراسة جديدة أجريت في النمسا تشير إلى أن ضعف قوة قبضة اليد قد يشير إلى مشاكل صحية أكثر خطورة.
يقول الباحثون إن قوة العضلات هي مؤشر دقيق إلى حد ما للوفيات على مر السنين، وقد ربطت الدراسات السابقة قوة قبضة اليد الضعيفة بشكل خاص بمشاكل القلب ومشاكل الرئة وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع.
الآن، يقول علماء من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في دراستهم المنشورة في BMJ Open إن قياس قوة قبضة اليد هو وسيلة سريعة وغير مكلفة لتقييم القوة الكلية للعضلات.
طور مؤلفو الدراسة سلسلة من "نقاط القطع" المصممة للمساعدة في قياس قوة القبضة بسهولة أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقاط تشرح أيضا العلاقة بين قوة قبضة اليد والجنس وطول الجسم، فضلا عن التراجع الطبيعي المرتبط بالعمر في قوة قبضة اليد التي يعاني منها الجميع.
شرع الفريق في معرفة مستوى ضعف قبضة اليد الذي يجب أن يثير قلق الطبيب. وضع عملهم قيما قياسية تربط بشكل مباشر قوة قبضة اليد بمتوسط ​​العمر المتوقع المتبقي.
من الناحية النظرية، يوفر هذا للأطباء وسيلة أخرى لتحديد المرضى المعرضين لخطر متزايد للوفاة المبكرة.
مصافحة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2018
تصافح الناس بقوة... إذا من المرجح أن تتزوج قريبا وفقا لدراسة علمية
28 أبريل 2018, 22:53 GMT
بشكل عام، تعتمد قوة قبضة اليد على الجنس والعمر والطول. كانت مهمة الباحثين هي العثور على العتبة المرتبطة بقوة قبضة اليد التي من شأنها أن تشير إلى الممارس لإجراء اختبارات إضافية إذا كانت قوة قبضة المريض أقل من هذه العتبة.
وأوضح الباحثون "أن ذلك مشابه لقياس ضغط الدم. عندما يكون مستوى ضغط الدم خارج نطاق معين، يمكن للطبيب أن يقرر وصف دواء معين أو إرسال المريض إلى أخصائي لمزيد من الفحص".
حتى القبضة الضعيفة قليلا يمكن أن تكون علامة سيئة. بشكل عام، يمكن للناس قياس قوة قبضة أيديهم عن طريق الضغط على جهاز مقياس القوة.
بالنسبة لهذا المشروع، أجرى المرضى مصافحتين بكل يد، مع استخدام الباحثين فقط أفضل أداء للقياس. تعتمد قيم القوة المقاسة، من بين أمور أخرى، على ما إذا كان الشخص جالسا أو واقفا أثناء الضغط.
بدلا من مقارنة أداء القبضة للمشاركين فقط مع مجموعة مرجعية صحية مثل الدراسات السابقة، قارن الباحثون قبضة كل مشارك مع الأشخاص الذين كانوا متشابهين من حيث الجنس والعمر وطول الجسم.
تشير نتائج هذه المراجعة إلى زيادة في أخطار الوفاة عند عتبة قبضة أقل من المستوى المحدد في الدراسات السابقة.
على سبيل المثال، وجدت الدراسة أن قوة قبضة اليد أقل بقليل من متوسط ​​السكان المماثلين (مع الأخذ في الاعتبار جنس الشخص وعمره وطوله) تشير إلى الظروف الصحية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة".
فواكه وخضروات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2020
أغذية تساعدك على التخلص من تشنج العضلات بشكل طبيعي
18 مايو 2020, 18:42 GMT
القبضة القوية لا تعني العكس
ومن المثير للاهتمام أن العلاقة بين قوة قبضة اليد والوفاة قد لا تعمل في كلا الاتجاهين، حيث لم تقلل قبضة اليد القوية مقارنة بالآخرين من نفس العمر والجنس وطول الجسم من خطر الوفاة.
تقول ناديا ستيبر من جامعة فيينا: "قوة قبضة اليد هي اختبار غير مكلف وسهل الأداء، ولكنها قد تساعد في التشخيص المبكر للمشاكل الصحية وغيرها من الظروف الصحية الأساسية".
وتضيف "من المحتمل أنه إذا قام شخص ما بتحسين قوة قبضة يده من خلال التمارين، فلن يكون هناك تأثير يذكر على صحته العامة أو لا يؤثر على الإطلاق. ومع ذلك، قد تكون قوة قبضة اليد المنخفضة بمثابة مؤشر، لأنها تعكس قوة العضلات المنخفضة، والتي ترتبط بزيادة خطر الوفاة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала