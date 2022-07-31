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https://arabic.sputniknews.com/20220731/لبنان-الكلية-الحربية-تستعد-لتخريج-أول-50-ضابطة-في-مئوية-تأسيسها-فيديو-1065794753.html
لبنان… الكلية الحربية تستعد لتخريج أول 50 ضابطة في مئوية تأسيسها… فيديو
لبنان… الكلية الحربية تستعد لتخريج أول 50 ضابطة في مئوية تأسيسها… فيديو
تستعد الكلية الحربية في لبنان لتخريج أول دفعة من الضابطات بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيسها. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-31T12:09+0000
العالم العربي
لبنان
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ونشرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد استعدادات الكلية الحربية في لبنان لتخريج أول 50 ضابطة بعد 3 أعوام من التدريب القاسي، وذلك مع الاحتفال بمئوية تأسيسها.ويحتل الجيش اللبناني المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش اللبناني 100 ألف فرد بينهم 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألف فرد قوات شبه عسكرية، بينما يصل عدد من يصلحون للخدمة العسكرية في لبنان إلى 1.7 مليون فرد.
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العالم العربي, لبنان

لبنان… الكلية الحربية تستعد لتخريج أول 50 ضابطة في مئوية تأسيسها… فيديو

12:09 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Bilal Husseinمتظاهرة مناهضة للحكومة تتشاجر مع جنود الجيش اللبناني
متظاهرة مناهضة للحكومة تتشاجر مع جنود الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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تستعد الكلية الحربية في لبنان لتخريج أول دفعة من الضابطات بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيسها.
ونشرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد استعدادات الكلية الحربية في لبنان لتخريج أول 50 ضابطة بعد 3 أعوام من التدريب القاسي، وذلك مع الاحتفال بمئوية تأسيسها.
ويحتل الجيش اللبناني المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويمتلك الجيش اللبناني 100 ألف فرد بينهم 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألف فرد قوات شبه عسكرية، بينما يصل عدد من يصلحون للخدمة العسكرية في لبنان إلى 1.7 مليون فرد.
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