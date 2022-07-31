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https://arabic.sputniknews.com/20220731/ما-هو-مقدار-النوم-الذي-يجب-أن-تحصل-عليه-كل-ليلة-لتقليل-مخاطر-ارتفاع-ضغط-الدم؟-1065806536.html
ما هو مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟
ما هو مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟
يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر إصابتك بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T16:18+0000
2022-07-31T16:18+0000
الصحة
منوعات
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وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح دائما أسباب إصابة شخص ما بارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك.وتشمل هذه العوامل زيادة الوزن وتناول الكثير من الملح وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف. لكن مقدار النوم الذي نتمتع به في الليل يمكن أن يلعب دورا أيضا، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وكالة الصحة العامة الأمريكية، فإن أقل من سبع ساعات من النوم ليلا قد يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم.وتوضح: "البالغون الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة للقول إنهم يعانون من مشاكل صحية، بما في ذلك النوبات القلبية والربو والاكتئاب".وتضيف: "بعض هذه المشاكل الصحية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.. وتشمل هذه المشاكل الصحية ارتفاع ضغط الدم".وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "أثناء النوم العادي، ينخفض ​​ضغط الدم لديك (..) وجود مشاكل في النوم يعني أن ضغط دمك يظل أعلى لفترة أطول من الوقت".وتقول إن قلة النوم يمكن أن تعرضك أيضا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة (..) مرض السكري مرض يتسبب في تراكم السكر في الدم، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية".تظهر بعض الدراسات أن الحصول على قسط كاف من النوم الجيد قد يساعد الناس على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال والمراهقين الذين يحتاجون إلى مزيد من النوم أكثر من البالغين.عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤثر على جزء من الدماغ يتحكم في الجوع.يتم تسجيل ضغط الدم برقمين. يشير الرقم الأعلى - الضغط الانقباضي - إلى القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم. الرقم المنخفض - الضغط الانبساطي - هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.
https://arabic.sputniknews.com/20190528/معدل-طبيعي-العمر-ضغط-الدم-1041342076.html
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الصحة, منوعات

ما هو مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟

16:18 GMT 31.07.2022
© Fotolia / 2mmediaالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Fotolia / 2mmedia
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يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر إصابتك بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.
وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح دائما أسباب إصابة شخص ما بارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك.
وتشمل هذه العوامل زيادة الوزن وتناول الكثير من الملح وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف. لكن مقدار النوم الذي نتمتع به في الليل يمكن أن يلعب دورا أيضا، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وكالة الصحة العامة الأمريكية، فإن أقل من سبع ساعات من النوم ليلا قد يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم.
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وتوضح: "البالغون الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة للقول إنهم يعانون من مشاكل صحية، بما في ذلك النوبات القلبية والربو والاكتئاب".
وتضيف: "بعض هذه المشاكل الصحية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.. وتشمل هذه المشاكل الصحية ارتفاع ضغط الدم".
وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "أثناء النوم العادي، ينخفض ​​ضغط الدم لديك (..) وجود مشاكل في النوم يعني أن ضغط دمك يظل أعلى لفترة أطول من الوقت".
وتقول إن قلة النوم يمكن أن تعرضك أيضا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة (..) مرض السكري مرض يتسبب في تراكم السكر في الدم، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية".
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تظهر بعض الدراسات أن الحصول على قسط كاف من النوم الجيد قد يساعد الناس على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.
قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال والمراهقين الذين يحتاجون إلى مزيد من النوم أكثر من البالغين.
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤثر على جزء من الدماغ يتحكم في الجوع.
يتم تسجيل ضغط الدم برقمين. يشير الرقم الأعلى - الضغط الانقباضي - إلى القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم. الرقم المنخفض - الضغط الانبساطي - هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.
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