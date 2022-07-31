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https://arabic.sputniknews.com/20220731/ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي-في-2022-1065804584.html
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الصيني المصنف في المرتبة الأولى بـ 777 وحدة بحرية. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:24+0000
2022-07-31T15:25+0000
انفوجرافيك
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ويمتلك الأسطول الروسي 605 وحدات بحرية بينها حاملة طائرات واحدة هي الأميرال كوزنيتسوف، إضافة إلى ثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 70 غواصة.
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انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟

15:24 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 31.07.2022)
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يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الصيني المصنف في المرتبة الأولى بـ 777 وحدة بحرية.
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي
ويمتلك الأسطول الروسي 605 وحدات بحرية بينها حاملة طائرات واحدة هي الأميرال كوزنيتسوف، إضافة إلى ثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 70 غواصة.
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