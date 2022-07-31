عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/ما-هي-نظرية-التهديد-الصيني-وكيف-تستخدمها-الولايات-المتحدة-لتنفيذ-خططها-التوسعية-1065799453.html
ما هي نظرية "التهديد الصيني" وكيف تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ خططها التوسعية؟
ما هي نظرية "التهديد الصيني" وكيف تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ خططها التوسعية؟
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ خططها التوسعية حول العالم عن طريق الترويج لنظرية "التهديد الصيني". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T14:20+0000
2022-07-31T14:20+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048433517_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8afa0c0c7b1bbbc24a4a3c9fc002ee1f.jpg
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد، في تقرير بهذا الشأن.ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء عسكريين صينيين يرون أن واشنطن لديها خططا توسعية تعتمد على زيادة عدد سفن الأسطول الأمريكي إلى 500 سفينة بحلول عام 2045، وتحاول تبرير ذلك بالتحدي الذي تواجهه البحرية الأمريكية من تنامي قدرة الأسطول الصيني.ولفت الخبراء الصينيون إلى الأسطول الأمريكي يواجه صعوبات مالية وأنه لا يجب استخدام الصين لتبرير خطة واشنطن لبناء المزيد من السفن الحربية في المستقبل.وتحاول الولايات المتحدة إظهار الصين باعتبار أنها تمثل تحديا حاليا ومستقبليا لقوتها البحرية، التي تمثل جزءا من استراتيجيتها التي تعتمد على ما يطلق عليه "الردع المتكامل" الذي يعد محورا رئيسيا لفرض هيمنتها البحرية حول العالم، بحسب الصحيفة.ونوهت الصحيفة إلى قول خبراء صينيين أنه رغم ترويج الولايات المتحدة لنظرية "التهديد الصيني"، إلا أن البحرية الصينية لا تزال متأخرة عن الأسطول الأمريكي فيما يتعلق بحجم السفن أو تقنياتها العسكرية.وشددوا على أن حجم الأسطول الصيني لا يجب أن يتم استخدامه لتبرير الخطط التوسعية للأسطول الأمريكي الذي يخطط لامتلاك 373 سفينة مأهولة ونحو 150 سفينة روبوتية بحلول عام 2045.ما هو حجم الوحدات البحرية للأسطولين الصيني والأمريكي في الوقت الحالي؟تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 عن عدد الوحدات البحرية التي تمتلكها الدول إلى أن الصين تمتلك أضخم عدد من السفن الحربية في العالم بـ 777 وحدة وتحتل المرتبة الأولى تليها روسيا بـ 605 وحدات ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بـ 484 وحدة بحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/صور-جديدة-لحاملة-الطائرات-الصينية-شاندونغ-في-عرض-البحر-1064820653.html
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ما-أهمية-جزيرة-غوام--للجيش-الأمريكي-في-أي-حرب-محتملة-مع-الصين-1064040184.html
https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقارنة-عسكرية-بين-أمريكا-والصين-في-2022-1063478358.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048433517_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_1e4e3d7e6e32f4c755fa187537862814.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

ما هي نظرية "التهديد الصيني" وكيف تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ خططها التوسعية؟

14:20 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / JACKIE HARTسفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / JACKIE HART
تابعنا عبرTelegram
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ خططها التوسعية حول العالم عن طريق الترويج لنظرية "التهديد الصيني".
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد، في تقرير بهذا الشأن.
ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء عسكريين صينيين يرون أن واشنطن لديها خططا توسعية تعتمد على زيادة عدد سفن الأسطول الأمريكي إلى 500 سفينة بحلول عام 2045، وتحاول تبرير ذلك بالتحدي الذي تواجهه البحرية الأمريكية من تنامي قدرة الأسطول الصيني.
حاملة طائرات تابعة للأسطول الصيني وإحدى أقوى وحدات البحرية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر
7 يوليو, 13:46 GMT
ولفت الخبراء الصينيون إلى الأسطول الأمريكي يواجه صعوبات مالية وأنه لا يجب استخدام الصين لتبرير خطة واشنطن لبناء المزيد من السفن الحربية في المستقبل.
القاذفة بي 52 ستراتوفورتريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
ما أهمية جزيرة غوام للجيش الأمريكي في أي حرب محتملة مع الصين؟
22 يونيو, 12:15 GMT
وتحاول الولايات المتحدة إظهار الصين باعتبار أنها تمثل تحديا حاليا ومستقبليا لقوتها البحرية، التي تمثل جزءا من استراتيجيتها التي تعتمد على ما يطلق عليه "الردع المتكامل" الذي يعد محورا رئيسيا لفرض هيمنتها البحرية حول العالم، بحسب الصحيفة.
ونوهت الصحيفة إلى قول خبراء صينيين أنه رغم ترويج الولايات المتحدة لنظرية "التهديد الصيني"، إلا أن البحرية الصينية لا تزال متأخرة عن الأسطول الأمريكي فيما يتعلق بحجم السفن أو تقنياتها العسكرية.
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
مقارنة عسكرية بين أمريكا والصين في 2022
12 يونيو, 12:28 GMT
وشددوا على أن حجم الأسطول الصيني لا يجب أن يتم استخدامه لتبرير الخطط التوسعية للأسطول الأمريكي الذي يخطط لامتلاك 373 سفينة مأهولة ونحو 150 سفينة روبوتية بحلول عام 2045.

ما هو حجم الوحدات البحرية للأسطولين الصيني والأمريكي في الوقت الحالي؟

تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 عن عدد الوحدات البحرية التي تمتلكها الدول إلى أن الصين تمتلك أضخم عدد من السفن الحربية في العالم بـ 777 وحدة وتحتل المرتبة الأولى تليها روسيا بـ 605 وحدات ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بـ 484 وحدة بحرية.
© Sputnikمعلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала