https://arabic.sputniknews.com/20220731/مباحثات-سورية-عراقية-لتطوير-التعاون-السياحي-البيني-صور-1065814520.html

مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون السياحي البيني... صور

مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون السياحي البيني... صور

أكدت سوريا والعراق ضرورة زيادة التعاون المشترك في مجال السياحة ووضع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين موضع التطبيق في المرحلة المقبلة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T17:49+0000

2022-07-31T17:49+0000

2022-07-31T17:49+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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في هذا السياق، جاءت المباحثات التي أجراها اليوم وفد حكومي عراقي برئاسة وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم مع وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني وعدد من المدراء وممثلي الجهات السورية المعنية بالهجرة والسياحة والنقل.وخلال جلسة عمل مشتركة انعقدت في فندق داماروز بدمشق بحث الجانبان سبل التعاون السياحي المتعلقة بتسهيل الأمور الإجرائية في المنافذ الحدودية البينية والمتعلقة بدخول أراضي البلدين، واستقطاب السياحة بأنماطها المختلفة من خلال عقد ورش عمل بين مكاتب السياحة المعتمدة لدى البلدين لوضع برامج خاصة بالزوار والمجموعات السياحية وبما يشمل مسارات السياحة الثقافية والعلاجية وسياحة رجال الأعمال والمؤتمرات.مرتيني: العراق الشريك الأبرز لسورياوأكد وزير السياحة السوري خلال اللقاء أن "العلاقات بين سوريا والعراق لم تنقطع في السابق فيما تشتد في هذه المرحلة الصراعات والمؤامرات على البلدين" لافتاً إلى أن العراق يعتبر الشريك السياحي الأبرز لسوريا".وأردف: "سوريا والعراق وقعا في آذار/مارس عام 2021 على اتفاقية للتعاون السياحي حيث يسعى الجانب السوري إلى وضع برنامج شامل لهذا التعاون بين البلدين وإلى توسيع البرامج وتقوية علاقات التبادل السياحي وإزالة كل العقبات الإدارية والإجرائية وتلك المتعلقة بالحصار".ناظم: سوريا وقفت معنا.. ولم تتخل عن العراقيينمن جانبه قال الوزير العراقي: "سوريا وقفت معنا في ظروف صعبة ولم تتخل عن العراقيين الذين عاشوا في كنفها، ومن هذه الذاكرة ننطلق لنعمل ونجتهد لتعزيز علاقاتنا من أجل ليس السياحة بين البلدين فقط؛ بل من أجل وضع أفضل للمنطقة"، معرباً عن أمله في أن تستعيد سوريا ومصر والعراق دورها في المنطقة وعلى مستويات عديدة كالثقافة والفن إلى جانب السياحة.وأشار إلى "ضرورة نشر وعي جديد في المنطقة لتخطي الأطر الروتينية والانطلاق إلى مفاهيم جديدة للسياحة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي فاجأت العالم ولم يكن الجميع مستعداً لمواجهتها".زيادة ملحوظة بالقدوم العراقي بعد افتتاح المنافذ الحدوديةوفي تصريح للصحفيين عقب المحادثات أكد وزير السياحة السوري أن "العلاقات الاقتصادية والسياحية بين سوريا والعراق تتعزز بشكل مطرد خاصة وأن البلدين لديهما تاريخ وحضارة مشتركة وقطاعات هامة في الاقتصاد والسياحة والثقافة والفكر".وأضاف: "عقد اللقاء اليوم بحضور شركاء العمل الحكومي السوري وفي المقابل يضم الوفد العراقي الضيف نخباً من قطاع السياحة والثقافة وفي السلطة التشريعية في العراق، حيث تمت مناقشة البرامج التنفيذية وبرامج التعاون المشترك في مجال السياحة والاستثمار السياحي وترويج القدوم وإزالة أية عقبات أو صعوبات أمام قدوم الأشقاء العراقيين إلى سوريا خاصة وأن العراق هو الشريك الأساسي لقطاع السياحة في سوريا، حيث بدأ يزداد القدوم السياحي لاسيما بعد تجاوز أزمة كورونا وبعد صدور القرار الحكومي بإعادة افتتاح المعابر البرية والجوية".وتابع قائلاً: "هناك العديد من مواضيع التعاون المشترك في مجال الاستثمار وفي مجال تأسيس الشركات المشتركة والاطلاع على تجارب البلدين الهامة في قطاع التدريب والتعليم السياحي والفندقي وفي مجال إعادة ترميم الأوابد الأثرية في البلدين"، مضيفاً: "ننطلق من توجيهات قيادتي البلدين بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك خاصة مع أشقائنا العراقيين، ونتطلع لأن يكون هناك أيضاً للسوريين من رجال الأعمال والعائلات وأن يكون هناك تبادل سياحي أكبر كي نتجاوز المائة ألف شخص، ونصل إلى الأرقام المليونية ونعود كما كنا قبل الحرب الإرهابية على سوريا والعراق بل وأكثر".100 ألف سائح عراقي عام 2022وقال الوزير السوري: "كل الجهات المعنية في سوريا تقدم التسهيلات للزوار العراقيين وأية مشكلة يتم حلها عبر فريق تنسيق مباشر واتفقنا على وضع نقاط ارتباط بين الجانبين وعلى تبادل لوائح الشركات السياحية المعتمدة في البلدين ولكل أغراض السياحة، ليس فقط زيارة الأماكن المقدسة بل أيضاً من خلال الزيارات الثقافية وزيارات رجال الأعمال والسياحة الترفيهية، وأيضاً الزوار الذين يأتون لأغراض التسوق وتلقي العلاج في المراكز الطبية المعتمدة والمرخصة من وزارة الصحة السورية".ورداً على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول حجم القدوم السياحي العراقي إلى سوريا قال وزير السياحة السوري: "عدد السياح العراقيين القادمين إلى سوريا تجاوز /100/ ألف وسنصل إلى /200/ ألف من الزوار وسيكون هناك قدوم أكبر في الفترة القادمة، نحن نتحدث عن قدوم ما بعد شهر آذار عام 2021 بعد إعادة المعابر البرية والجوية".شراكات اقتصادية مع الجوار الإقليميبدوره صرح الوزير العراقي للصحفيين بالقول: "هناك قطاعات مهمة وأساسية تربط بين البلدين وهي بحاجة إلى نقاش واتخاذ قرارات، اجتماع اليوم يأتي تعبيراً عن عمق العلاقات بين العراق وسوريا وبين شعبي وثقافتي البلدين".وتابع قائلاً: "هذه المنطقة تشهد تحديات مشتركة ومتشابهة خاصة فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية على بلدينا وتعثر بعض المشاريع خاصة في القطاع السياحي، اليوم ناقشنا مجموعة من الأمور فيها جوانب تتعلق بالزوار العراقيين إلى سوريا وفيها جوانب تتعلق بالاستثمار وفي كيفية تعزيز شراكاتنا وعلاقاتنا"، موضحاً أن "العراق في ظل الحكومة الحالية ومنذ سنتين يعمل حثيثاً على إشراك دول الجوار الإقليمي في شراكات اقتصادية ومن بينها في مجال السياحة".وأضاف: "توصلنا إلى جملة من الأشياء سنعمل عليها في القريب العاجل بما في ذلك تعديل مذكرات وبرامج عمل كنا قد أبرمناها العام الماضي في بغداد، وستشهد الأيام القادمة ثمرة هذه اللقاءات التي نعقدها في وزارة السياحة والثقافة في سوريا".مشتركات استثمارية سورية عراقيةورداً على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول فرص الاستثمار السياحي العراقي في سوريا ضمن هذه الأجواء قال الوزير العراقي: "هناك مشتركات أساسية بين سوريا والعراق في الانفتاح على الاستثمار، سيكون هنك ملتقى للاستثمار السياحي في أيلول القادم في دمشق وقد دعينا إليه سلفاً، وسوف نحضره ضمن طاقم خاص، ونحاول أن نرتب أولويات وبرامج وخطط عمل للاستثمار المشترك في البلدين".وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين بحثا خلال هذا الاجتماع إقامة أسابيع سياحية متبادلة تتضمن فعاليات ترويجية سياحية وثقافية ومعارض حرف تقليدية ومعارض للفرص استثمارية، واستضافة صحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة للقيام بجولات إعلامية لتعريفهم بالمنتج السياحي ومواقع الجذب السياحي والأوابد الأثرية والمواقع المقدسة في البلدين.وناقش الجانبان كذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل السياحي وتبادل الفرص الاستثمارية وتعريف شركات القطاع الخاص الراغبة بفرص الاستثمار في المجال السياحي لدى البلد الآخر وتحفيز المستثمر وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال ودعوة رجال الأعمال المهتمين لحضور ملتقى الاستثمار السياحي المقرر عقده في دمشق في ايلول من العام الجاري 2022 إضافة إلى تبادل الطرفين لمواعيد إقامة المعارض والأنشطة الخاصة في مجال السياحة والصناعات المرتبطة بها.

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