https://arabic.sputniknews.com/20220731/مستشار-الرئيس-الإماراتي-عن-احتجاجات-العراق-استقراره-تعزيز-لأمن-المنطقة-1065789451.html
مستشار الرئيس الإماراتي عن العراق: استقراره تعزيز لأمن المنطقة
مستشار الرئيس الإماراتي عن العراق: استقراره تعزيز لأمن المنطقة
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، أن "استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T10:10+0000
2022-07-31T10:10+0000
2022-07-31T10:10+0000
العراق
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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كما أشار عبر "تويتر" إلى أن "استقرار العراق يشكل أولوية للمواطن العراقي، فهو محل اهتمام عربي وإقليمي".وأضاف أنه "من هذا المنطلق، نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.في المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر لإفساح المجال أمام الحوار.ويعد "الإطار التنسيقي" حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة نواب "الكتلة الصدرية"، حيث وجّه مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) الشهر الماضي، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالاتهم، اعتراضا على الانسداد السياسي في العراق.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحلبوسي-يعلق-جلسات-البرلمان-العراقي-على-خلفية-الاحتجاجات-1065772718.html
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
مستشار الرئيس الإماراتي عن العراق: استقراره تعزيز لأمن المنطقة
تابعنا عبر
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، أن "استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها".
كما أشار عبر "تويتر" إلى أن "استقرار العراق يشكل أولوية للمواطن العراقي، فهو محل اهتمام عربي وإقليمي".
وأضاف أنه "من هذا المنطلق، نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
في المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر لإفساح المجال أمام الحوار.
ويعد "الإطار التنسيقي" حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة نواب "الكتلة الصدرية"، حيث وجّه مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) الشهر الماضي، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالاتهم، اعتراضا على الانسداد السياسي في العراق.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.