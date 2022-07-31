عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/مسيرة-نسوية-حقوقية-تجوب-شوارع-بيروت-ومطالب-بالجملة-صور-1065822226.html
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت ومطالب بالجملة... صور
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت ومطالب بالجملة... صور
نظم عدد من الناشطين في قضايا النساء وحقوق الإنسان مسيرة حقوقية في بيروت، اليوم الأحد، رفع خلالها المشاركون شعارات تتناول عددا من القضايا " العنف ضد المرأة،... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T21:20+0000
2022-07-31T21:20+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065821322_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd82c94af61a6b6c63f43b48436628ac.jpg
ورفعت لافتات كتب عليها "نظام الكفالة قاتل"، "الجوع مش عنصري أنتو العنصريين"، "الجرائم الأبوية ليست جرائم فردية"، "كلنا أولوية: النساء، اللاجئات واللاجئين، الكويريات والكويرين، العاملات والعمال الأجانب".وفي هذا السياق قالت عضو المؤسسة ومديرة البرامج في المنظمة النسوية "FEMALE" حياة مرشاد لـ"سبوتنيك" إنه "جرت العادة منذ عام 2017 أن ننظم مسيرات نسوية، وتوقفنا قصرا عن المسيرات مع تفشي جائحة كورونا، هذه الفترة كانت ضاغطة وصعبة فيما يخص الحريات والحقوق مع إمعان الدولة في تجويعنا وإفقارنا وإغراقنا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإمعان في العنف ضد النساء والفئات المهمشة، من خطاب تحريض وكراهية ضد اللاجئين ومجتمع الميم عين والعاملات الأجنبيات إلى جرائم مختلفة بحق مختلفة".وتابعت " لذلك نزلنا اليوم لنقول أن الشارع لنا ونريد أن نكشف عيوب هذه السلطة وفضائها وإجرامها ونرفع الصوت عن من لا يستطيع رفعه".وقال الناشط رياض الأيوبي إنه "نظراً للانهيار الواقع في لبنان والمنطقة والعالم، نرى أنه هناك فئات تتعرض للاضطهاد كالمهاجرين في أوروبا على سبيل المثال، والسوريين والنساء والفلسطينيين في لبنان، ومن الطبيعي كسياق في الصراع على من سيتحمل الانهيار، لا يجب على النساء واللاجئين والعمال تحمله بل يجب أن يتحمله المسبب".وأشار إلى أن "مشاركته اليوم ليست خاصة على قدر ما هي مشاركة في أي تحرك ضد تحميل الناس انهيار لا علاقة لهم به".
https://arabic.sputniknews.com/20200421/مظاهرات-بالسيارات-في-لبنان-مراعاة-لقواعد-التباعد-الاجتماعي-1045238393.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065821322_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cc042fc0d712c1c6eb32a1de8d6b7284.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت ومطالب بالجملة... صور

21:20 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
نظم عدد من الناشطين في قضايا النساء وحقوق الإنسان مسيرة حقوقية في بيروت، اليوم الأحد، رفع خلالها المشاركون شعارات تتناول عددا من القضايا " العنف ضد المرأة، إستغلال اللاجئين وخطاب الكراهية، التحرش والإغتصاب".
ورفعت لافتات كتب عليها "نظام الكفالة قاتل"، "الجوع مش عنصري أنتو العنصريين"، "الجرائم الأبوية ليست جرائم فردية"، "كلنا أولوية: النساء، اللاجئات واللاجئين، الكويريات والكويرين، العاملات والعمال الأجانب".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
1/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
2/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
3/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
4/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
5/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
6/6
© Sputnik . Abed.K Bay
مسيرة نسوية حقوقية تجوب شوارع بيروت
وفي هذا السياق قالت عضو المؤسسة ومديرة البرامج في المنظمة النسوية "FEMALE" حياة مرشاد لـ"سبوتنيك" إنه "جرت العادة منذ عام 2017 أن ننظم مسيرات نسوية، وتوقفنا قصرا عن المسيرات مع تفشي جائحة كورونا، هذه الفترة كانت ضاغطة وصعبة فيما يخص الحريات والحقوق مع إمعان الدولة في تجويعنا وإفقارنا وإغراقنا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإمعان في العنف ضد النساء والفئات المهمشة، من خطاب تحريض وكراهية ضد اللاجئين ومجتمع الميم عين والعاملات الأجنبيات إلى جرائم مختلفة بحق مختلفة".
وتابعت " لذلك نزلنا اليوم لنقول أن الشارع لنا ونريد أن نكشف عيوب هذه السلطة وفضائها وإجرامها ونرفع الصوت عن من لا يستطيع رفعه".
متظاهرون مناهضون للحكومة يحملون أعلاماً لبنانية وهم يحتجون في سياراتهم خلال إغلاق البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2020
مظاهرات بالسيارات في لبنان مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي
21 أبريل 2020, 19:45 GMT
وقال الناشط رياض الأيوبي إنه "نظراً للانهيار الواقع في لبنان والمنطقة والعالم، نرى أنه هناك فئات تتعرض للاضطهاد كالمهاجرين في أوروبا على سبيل المثال، والسوريين والنساء والفلسطينيين في لبنان، ومن الطبيعي كسياق في الصراع على من سيتحمل الانهيار، لا يجب على النساء واللاجئين والعمال تحمله بل يجب أن يتحمله المسبب".
وأشار إلى أن "مشاركته اليوم ليست خاصة على قدر ما هي مشاركة في أي تحرك ضد تحميل الناس انهيار لا علاقة لهم به".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات الوضع في إقليم كوسوفو19:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала