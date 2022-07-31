https://arabic.sputniknews.com/20220731/مصر-ارتفاع-عدد-تراخيص-العمل-الممنوحة-للأجانب-1065792465.html
مصر... ارتفاع عدد تراخيص العمل الممنوحة للأجانب
مصر... ارتفاع عدد تراخيص العمل الممنوحة للأجانب
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في البلاد بنسبة 2.8%... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:23+0000
2022-07-31T11:23+0000
2022-07-31T11:23+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053901389_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_fd0701acc54bda63da9c383722bac31d.jpg
وقال الجهاز في النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري، التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، إن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بلغ 11718 أجنبيا من مختلف الجنسيات العام الماضي.وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة 4837 أجنبيا بنسبة 41.3%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبيا بنسبة 58.7% عام 2021.وشكل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4271 أجنبيا بنسبة 36.4%، وكان معظمهم من الصين بعدد 1028 وبنسبة 24.1% وجاء من الدول الأوربية 3157 شخصا بنسبة 27%.وجاء من الدول العربية 2867 أجنبيا بنسبة 24.5% معظمهم من سوريا بعدد 1193 أجنبيا وبنسبة 41.6% وفلسطين بعدد 571 أجنبيا بنسبة 19.9%.وقال جهاز الإحصاء المصري إن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين شكلوا العدد الأكبر من الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر، والذي بلغ 4077 أجنبي بنسبة 34.8%.ويليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3588 أجنبيا بنسبة 30.6% ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 2190 أجنبيا ونسبة 18.7% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/وزير-الزراعة-المصري-صادراتنا-تجاوزت-41-مليون-طن-بزيادة-مطردة-1065736771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053901389_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a1b32b08b38fd70fd4c15990955b7dab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار مصر الآن
مصر... ارتفاع عدد تراخيص العمل الممنوحة للأجانب
تابعنا عبر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في البلاد بنسبة 2.8% خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقال الجهاز في النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري، التي حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منها، إن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بلغ 11718 أجنبيا من مختلف الجنسيات العام الماضي.
وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة 4837 أجنبيا بنسبة 41.3%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبيا بنسبة 58.7% عام 2021.
وشكل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4271 أجنبيا بنسبة 36.4%، وكان معظمهم من الصين بعدد 1028 وبنسبة 24.1% وجاء من الدول الأوربية 3157 شخصا بنسبة 27%.
وجاء من الدول العربية 2867 أجنبيا بنسبة 24.5% معظمهم من سوريا بعدد 1193 أجنبيا وبنسبة 41.6% وفلسطين بعدد 571 أجنبيا بنسبة 19.9%.
وقال جهاز الإحصاء المصري
إن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين شكلوا العدد الأكبر من الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر، والذي بلغ 4077 أجنبي بنسبة 34.8%.
ويليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3588 أجنبيا بنسبة 30.6% ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 2190 أجنبيا ونسبة 18.7% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.