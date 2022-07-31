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https://arabic.sputniknews.com/20220731/مصر-تعزي-إيران-في-ضحايا-الفيضانات--1065782805.html
مصر تعزي إيران في ضحايا الفيضانات
مصر تعزي إيران في ضحايا الفيضانات
بعثت الحكومة المصرية برقية تعزية لنظيرتها الإيرانية في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق عدة في البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:12+0000
2022-07-31T07:12+0000
أخبار إيران
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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي : "أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران".وأشار البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك (شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إلى أن الفيضانات أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين هناك، معربا عن تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين.وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى 53 قتيلا على الأقل، بينما أشارت إلى أن نحو 16 شخصا في عداد المفقودين.
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أخبار إيران

مصر تعزي إيران في ضحايا الفيضانات

07:12 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / ALI DEHGHANفيضان إيران
فيضان إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / ALI DEHGHAN
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بعثت الحكومة المصرية برقية تعزية لنظيرتها الإيرانية في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق عدة في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي : "أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران".
وأشار البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك (شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إلى أن الفيضانات أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين هناك، معربا عن تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين.
وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى 53 قتيلا على الأقل، بينما أشارت إلى أن نحو 16 شخصا في عداد المفقودين.
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