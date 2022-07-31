https://arabic.sputniknews.com/20220731/مقتل-7-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-جماعي-في-جنوب-أفريقيا-1065817994.html
مقتل 7 أشخاص إثر إطلاق نار جماعي في جنوب أفريقيا
مقتل 7 أشخاص إثر إطلاق نار جماعي في جنوب أفريقيا
قُتل سبعة أشخاص إثر إطلاق نار جماعي على متجر في ولاية كوازولو ناتال، شرقي دولة جنوب أفريقيا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T18:59+0000
2022-07-31T18:59+0000
2022-07-31T18:59+0000
جنوب أفريقيا
العالم
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قال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية العميد جاي نيكر، إنه في حوالي الساعة 7:30 مساء، فتحت مجموعة من الرجال المجهولين النار على أشخاص كانوا في متجر في حي ماريانهيل.وتوفي سبعة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاما في مكان الحادث، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن نيكر.وكشفت التحقيقات الأولية أن ثلاثة من المتوفين كانوا مالك المتجر، بالإضافة إلى ولديه ورجل آخر كان ينتظر في المكان ربما كان هو الهدف الفعلي للهجوم.وقال اللفتنانت جنرال نهلانهلا مخوانازي، إنه حشد جميع موارد الشرطة المتاحة لتعقب المهاجمين.وأضاف أن هذه الحادثة، مرة أخرى، تظهر القلق من أن الأسلحة النارية تسهم في ارتفاع مستويات الجريمة في الولاية وتؤكد الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بإدارة الأسلحة النارية القانونية حيث ينتهي الأمر باستخدام العديد منها من قبل المجرمين.وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا لمحاكمة هؤلاء القتلة".يأتي إطلاق النار هذا بعد أسابيع فقط من دخول أربعة رجال حانة في بيترماريتسبورغ عاصمة ولاية عاصمة كوازولو ناتال، وقتلهم رميا بالرصاص أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/وكالة-مقتل-14-شخصا-في-إطلاق-نارعلى-حانة-بجنوب-أفريقيا-1064918984.html
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جنوب أفريقيا, العالم
مقتل 7 أشخاص إثر إطلاق نار جماعي في جنوب أفريقيا
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قُتل سبعة أشخاص إثر إطلاق نار جماعي على متجر في ولاية كوازولو ناتال، شرقي دولة جنوب أفريقيا.
قال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية العميد جاي نيكر، إنه في حوالي الساعة 7:30 مساء، فتحت مجموعة من الرجال المجهولين النار على أشخاص كانوا في متجر في حي ماريانهيل.
وتوفي سبعة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاما في مكان الحادث، بحسب ما نقلته وسائل إعلام
محلية عن نيكر.
وكشفت التحقيقات الأولية أن ثلاثة من المتوفين كانوا مالك المتجر، بالإضافة إلى ولديه ورجل آخر كان ينتظر في المكان ربما كان هو الهدف الفعلي للهجوم.
وقال اللفتنانت جنرال نهلانهلا مخوانازي، إنه حشد جميع موارد الشرطة المتاحة لتعقب المهاجمين.
وأضاف أن هذه الحادثة، مرة أخرى، تظهر القلق من أن الأسلحة النارية
تسهم في ارتفاع مستويات الجريمة في الولاية وتؤكد الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بإدارة الأسلحة النارية القانونية حيث ينتهي الأمر باستخدام العديد منها من قبل المجرمين.
وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا لمحاكمة هؤلاء القتلة".
يأتي إطلاق النار هذا بعد أسابيع فقط من دخول أربعة رجال حانة في بيترماريتسبورغ عاصمة ولاية عاصمة كوازولو ناتال، وقتلهم رميا بالرصاص أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.