عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/مقتل-7-مدنيين-على-الأقل-إثر-هجوم-مسلح-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1065800824.html
مقتل 7 مدنيين على الأقل إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 7 مدنيين على الأقل إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية
قتل سبعة مدنيين على الأقل بهجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف قرية سوبا كالاو في إقليم بيني شرقي الكونغو الديمقراطية. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:11+0000
2022-07-31T15:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049385591_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29e62c68bf3b18a6c41bbea0ebb0cfd9.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الأحد، إن جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة شنت أمس، هجوما استهدف قرية سوبا كالاو ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل".وأفاد بقيام المسلحين بنهب العديد من الممتلكات والماشية.وفي الـ27 من الشهر الماضي، لقي 24 مدنيا مصرعهم وفُقد آخرون إثر هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف عدة قرى في منطقة "ماموف" شرقي الكونغو الديمقراطية، فضلا عن إضرام النيران في العديد من المنازل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049385591_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2e9094993cf2967e478ad7de70c22f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

مقتل 7 مدنيين على الأقل إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية

15:11 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
تابعنا عبرTelegram
قتل سبعة مدنيين على الأقل بهجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف قرية سوبا كالاو في إقليم بيني شرقي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الأحد، إن جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة شنت أمس، هجوما استهدف قرية سوبا كالاو ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل".
وأفاد بقيام المسلحين بنهب العديد من الممتلكات والماشية.

ونقل "راديو أوكابي" عن الناطق باسم قطاع العمليات "سوكولا 1"، أنطوني موالوشي، قوله إن "قوات الجيش انتشرت في المنطقة لدحر العدو الذي لجأ إلى محيط منتزه فيرونجا الوطني".

وفي الـ27 من الشهر الماضي، لقي 24 مدنيا مصرعهم وفُقد آخرون إثر هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف عدة قرى في منطقة "ماموف" شرقي الكونغو الديمقراطية، فضلا عن إضرام النيران في العديد من المنازل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала