https://arabic.sputniknews.com/20220731/مقتل-7-مدنيين-على-الأقل-إثر-هجوم-مسلح-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1065800824.html
مقتل 7 مدنيين على الأقل إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 7 مدنيين على الأقل إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية
قتل سبعة مدنيين على الأقل بهجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف قرية سوبا كالاو في إقليم بيني شرقي الكونغو الديمقراطية. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:11+0000
2022-07-31T15:11+0000
2022-07-31T15:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الأحد، إن جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة شنت أمس، هجوما استهدف قرية سوبا كالاو ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل".وأفاد بقيام المسلحين بنهب العديد من الممتلكات والماشية.وفي الـ27 من الشهر الماضي، لقي 24 مدنيا مصرعهم وفُقد آخرون إثر هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف عدة قرى في منطقة "ماموف" شرقي الكونغو الديمقراطية، فضلا عن إضرام النيران في العديد من المنازل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مقتل 7 مدنيين على الأقل إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية
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قتل سبعة مدنيين على الأقل بهجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف قرية سوبا كالاو في إقليم بيني شرقي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الأحد، إن جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة شنت أمس، هجوما استهدف قرية سوبا كالاو ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل".
وأفاد بقيام المسلحين بنهب العديد من الممتلكات والماشية.
ونقل "راديو أوكابي" عن الناطق باسم قطاع العمليات "سوكولا 1"، أنطوني موالوشي، قوله إن "قوات الجيش انتشرت في المنطقة لدحر العدو الذي لجأ إلى محيط منتزه فيرونجا الوطني".
وفي الـ27 من الشهر الماضي، لقي 24 مدنيا مصرعهم وفُقد آخرون إثر هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف عدة قرى في منطقة "ماموف" شرقي الكونغو الديمقراطية
، فضلا عن إضرام النيران في العديد من المنازل.