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https://arabic.sputniknews.com/20220731/منتخب-الأرجنتين-يواجه-فريقا-عربيا-تحضيرا-لكأس-العالم-2022-1065781976.html
منتخب الأرجنتين يواجه فريقا عربيا تحضيرا لكأس العالم 2022
منتخب الأرجنتين يواجه فريقا عربيا تحضيرا لكأس العالم 2022
أشار تقرير إعلامي إلى أن منتخب الأرجنتين سيخوض لقاءً وديا مع منتخب عربي تحضيرا لكأس العالم 2022. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T06:46+0000
2022-07-31T06:46+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وبحسب ما نشر موقع kingfut، فإن منتخب الأرجنتين المشارك في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا العام، والذي جاء في مجموعة ضمت منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، يسعى للتحضير للبطولة بلعب مباراة ودية مع منتخب عربي.وتسعى الأرجنتين للفوز باللقب الذي توجت به في نسختي 1978 و1986، خاصة أنه قد يكون المونديال الأخير لأسطورة وقائد المنتخب، ليونيل ميسي.والتقى المنتخبان وجهاً لوجه مرة واحدة فقط من قبل، في مباراة ودية عام 2008، فازت بها الأرجنتين بهدفين نظيفين.
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022

منتخب الأرجنتين يواجه فريقا عربيا تحضيرا لكأس العالم 2022

06:46 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / Ben Stansallلاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهواء أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي بلندن في 1 يونيو 2022
لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهواء أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي بلندن في 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall
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أشار تقرير إعلامي إلى أن منتخب الأرجنتين سيخوض لقاءً وديا مع منتخب عربي تحضيرا لكأس العالم 2022.
وبحسب ما نشر موقع kingfut، فإن منتخب الأرجنتين المشارك في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا العام، والذي جاء في مجموعة ضمت منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، يسعى للتحضير للبطولة بلعب مباراة ودية مع منتخب عربي.

وبحسب الموقع، فإن منتخب التانغو سيواجه منتخب مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى الأرجنتين للفوز باللقب الذي توجت به في نسختي 1978 و1986، خاصة أنه قد يكون المونديال الأخير لأسطورة وقائد المنتخب، ليونيل ميسي.
والتقى المنتخبان وجهاً لوجه مرة واحدة فقط من قبل، في مباراة ودية عام 2008، فازت بها الأرجنتين بهدفين نظيفين.
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