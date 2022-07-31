https://arabic.sputniknews.com/20220731/منتخب-الأرجنتين-يواجه-فريقا-عربيا-تحضيرا-لكأس-العالم-2022-1065781976.html
منتخب الأرجنتين يواجه فريقا عربيا تحضيرا لكأس العالم 2022
منتخب الأرجنتين يواجه فريقا عربيا تحضيرا لكأس العالم 2022
أشار تقرير إعلامي إلى أن منتخب الأرجنتين سيخوض لقاءً وديا مع منتخب عربي تحضيرا لكأس العالم 2022. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T06:46+0000
2022-07-31T06:46+0000
2022-07-31T06:46+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064089411_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_d11f239a3f9f6b8f7baa53bc74b4e4f9.jpg
وبحسب ما نشر موقع kingfut، فإن منتخب الأرجنتين المشارك في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا العام، والذي جاء في مجموعة ضمت منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، يسعى للتحضير للبطولة بلعب مباراة ودية مع منتخب عربي.وتسعى الأرجنتين للفوز باللقب الذي توجت به في نسختي 1978 و1986، خاصة أنه قد يكون المونديال الأخير لأسطورة وقائد المنتخب، ليونيل ميسي.والتقى المنتخبان وجهاً لوجه مرة واحدة فقط من قبل، في مباراة ودية عام 2008، فازت بها الأرجنتين بهدفين نظيفين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064089411_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_c8c0280c92c1e428b7240519c2a0c9ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بطولة كأس العالم 2022
منتخب الأرجنتين يواجه فريقا عربيا تحضيرا لكأس العالم 2022
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن منتخب الأرجنتين سيخوض لقاءً وديا مع منتخب عربي تحضيرا لكأس العالم 2022.
وبحسب ما نشر موقع kingfut، فإن منتخب الأرجنتين المشارك في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا العام، والذي جاء في مجموعة ضمت منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، يسعى للتحضير للبطولة
بلعب مباراة ودية مع منتخب عربي.
وبحسب الموقع، فإن منتخب التانغو سيواجه منتخب مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسعى الأرجنتين للفوز باللقب الذي توجت به في نسختي 1978 و1986، خاصة أنه قد يكون المونديال الأخير
لأسطورة وقائد المنتخب، ليونيل ميسي.
والتقى المنتخبان وجهاً لوجه مرة واحدة فقط من قبل، في مباراة ودية عام 2008، فازت بها الأرجنتين بهدفين نظيفين.