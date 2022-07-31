https://arabic.sputniknews.com/20220731/موقع-عبري-إسرائيل-أبلغت-لبنان-أنها-لن-تكتفي-باعتراض-طائرات-حزب-الله-المسيرة-1065820555.html

موقع عبري: إسرائيل أبلغت لبنان أنها لن تكتفي باعتراض طائرات "حزب الله" المسيرة

موقع عبري: إسرائيل أبلغت لبنان أنها لن تكتفي باعتراض طائرات "حزب الله" المسيرة

بعث مسؤولون أمنيون إسرائيليون برسائل واضحة إلى لبنان عبر الأمريكيين، مفادها بأنه "إذا لم يقم "حزب الله" بكبح جماح عناصره، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي خرق... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T20:56+0000

2022-07-31T20:56+0000

2022-07-31T21:00+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار حزب الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/54/1015455419_0:11:3858:2181_1920x0_80_0_0_5e1fcb2164dcb552514ff86dba169568.jpg

وأضاف موقع "واللا" نقلا عن مصادر إسرائيلية لم يسمها، مساء اليوم الأحد، إن المسؤولين الأمنيين في تل أبيب أوضحوا أن واشنطن تولي وزنا وأهمية كبيرين للمفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وذلك لمنع تصعيد أمني ولكي تظهر للدول العربية أن للولايات المتحدة نفوذا في المنطقة.في سياق متصل، قال الموقع إن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز الأنظمة الدفاعية حول منصة "كاريش" للغاز في البحر المتوسط، بمساعدة وضع أجهزة استشعار خاصة تحذر من الأعمال العدائية.ونقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أنه حال فشل الأمريكيون في التوصل إلى تسوية قبل بدء ضخ الغاز من الحقل في سبتمبر/أيلول، فسيكون هناك تقييم للوضع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، سيتم خلالها بحث رفع مستوى التأهب في الساحة الشمالية.في غضون ذلك، وصل الوسيط الأمريكي في المحادثات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، إلى بيروت اليوم ومن المتوقع أن يبدأ المحادثات المهنية صباح غد.وفقا للمصادر العسكرية الإسرائيلية، ستقود الولايات المتحدة إلى تسوية ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في وقت مبكر من هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن موافقة الحكومة اللبنانية على التسوية ستلزم "حزب الله" بعدم التصرف ضد القرار، وفق "واللا".والأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة اقتراحا محدثا بشأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران علقا على القضية، إن الموقف الإسرائيلي نقل إلى البيت الأبيض قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/إعلام-الوسيط-الأمريكي-آموس-هوكشتاين-يحذر-من-أن-فيديو-حزب-الله-قد-يؤدي-لتصلب-إسرائيلي-1065800427.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله