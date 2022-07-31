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https://arabic.sputniknews.com/20220731/ناسا-تتهم-الصين-بإخفاء-البيانات-الخاصة-برحلات-الصواريخ-الفضائية-1065782939.html
"ناسا" تتهم الصين بإخفاء البيانات الخاصة برحلات الصواريخ الفضائية
"ناسا" تتهم الصين بإخفاء البيانات الخاصة برحلات الصواريخ الفضائية
كتب رئيس "ناسا" بيل نيلسون على تويتر أن جمهورية الصين الشعبية لم تقدم بيانات عن مسارات رحلات صواريخ Long March 5B الحاملة، وهو أمر ضروري للتنبؤ بمخاطر سقوط... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:15+0000
2022-07-31T07:15+0000
العالم
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وقال: "لم تشارك جمهورية الصين الشعبية بيانات حول مسار صاروخLong March 5B، والذي عاد إلى الأرض.أفادت إدارة برنامج الطيران المأهول في الصين عن سقوط المرحلة الأولى من صاروخ من مرحلتين في المحيط الهادئ. جزء منه، يزن نحو 22 طنًا، احترق في الغلاف الجوي.في 25 يوليو/تموز، التحمت وحدة مختبر وينتيان بمحطة الفضاء الصينية. أطلق صاروخ Long March-5B Y3 في الساعة 14:22 بتوقيت بكين، من قاعدة فينتشات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين. بعد ثماني دقائق تقريبًا، انفصلت وحدة المختبر ودخلت المدار المخصص لها.
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العالم

"ناسا" تتهم الصين بإخفاء البيانات الخاصة برحلات الصواريخ الفضائية

07:15 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Sergey Mamontovناسا
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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كتب رئيس "ناسا" بيل نيلسون على تويتر أن جمهورية الصين الشعبية لم تقدم بيانات عن مسارات رحلات صواريخ Long March 5B الحاملة، وهو أمر ضروري للتنبؤ بمخاطر سقوط الحطام الفضائي على الأرض.
وقال: "لم تشارك جمهورية الصين الشعبية بيانات حول مسار صاروخLong March 5B، والذي عاد إلى الأرض.
وأوضح نيلسون أيضًا أن جميع الدول التي ترتاد الفضاء يجب أن تتبع الإجراءات المعمول بها ومشاركة هذه المعلومات من أجل الحصول على تنبؤات موثوقة لمخاطر سقوط الحطام الفضائي، وخاصة مركبات الإطلاق الثقيلة مثل Long March 5B ، لأن هذا ينطوي على خطر على الأرواح والممتلكات.
أفادت إدارة برنامج الطيران المأهول في الصين عن سقوط المرحلة الأولى من صاروخ من مرحلتين في المحيط الهادئ. جزء منه، يزن نحو 22 طنًا، احترق في الغلاف الجوي.
في 25 يوليو/تموز، التحمت وحدة مختبر وينتيان بمحطة الفضاء الصينية. أطلق صاروخ Long March-5B Y3 في الساعة 14:22 بتوقيت بكين، من قاعدة فينتشات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين. بعد ثماني دقائق تقريبًا، انفصلت وحدة المختبر ودخلت المدار المخصص لها.
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