https://arabic.sputniknews.com/20220731/نصر-الله-يحذر-إسرائيل-على-ضوء-نتائج-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-سنحدد-كيف-نتصرف-في-الفترة-المقبلة-1065820326.html

نصر الله يحذر إسرائيل: على ضوء نتائج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية سنحدد كيف نتصرف في الفترة المقبلة

نصر الله يحذر إسرائيل: على ضوء نتائج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية سنحدد كيف نتصرف في الفترة المقبلة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، مساء اليوم الأحد، إنه "لدى لبنان فرصة تاريخية في ملف النفط والغاز"، مؤكدا أن لبنان لديه "كنزٌ في البحر". 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T20:52+0000

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وأكد نصر الله، في المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "هناك احتمالية بأن نذهب إلى حرب مقابل وجود احتمالية عدم الذهاب إلى ذلك الخيار، واليوم بتنا بوضعٍ أفضل"، حسب قناة المنار.وأضاف: "هناك فرصة تاريخية وذهبية لإنقاذ البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى المخاطرة. ولهذا، فلنذهب إلى تلك المخاطرة، ونحن حاضرون أن نقدم أنفسنا وفلذات أكبادنا لحماية بلدنا وأهلنا".وتابع: "كل ما نريده في ملف الغاز والنفط هو أن نساعد بلدنا ونعطي الدولة عناصر قوة في المفاوضات. صباح الغد، ستكون للوسيط الأمريكي لقاءات مع الرؤساء الثلاثة. نعم، نحن لسنا طرفاً في التفاوض في ملف الترسيم ولم نكلف أحداً بذل وليست مسؤوليتنا هذا الأمر".وختم نصر الله بالقول إنه "على ضوء النتائج، سنحدد كيف نتصرف في الأونة المقبلة ولا نريد أي جزاء أو شكر من الناس وما يهمنا النفط والغاز ونجاة البلد، وحق الشهداء يصل عندما نصل إلى الهدف".وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد قال إن الوسيط الأمريكي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أدلى بطرح إيجابي خلال الاجتماع معه اليوم حول موضوع الترسيم.وقال فياض في تصريحات صحفية، عقب اللقاء الذي جرى اليوم الأحد: "الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين يحمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لي إنّه طرح إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، إن هناك عناصر في لبنان تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود بين بلاده ولبنان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن كارين الهرار، توقعها بأن تنجر لبنان إلى إجراء المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/الرئيس-اللبناني-يدعو-لاجتماع-ثلاثي-مع-ميقاتي-وبري-لبحث-مسألة-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1065817700.html

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