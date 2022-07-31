https://arabic.sputniknews.com/20220731/نماذج-بي-تي-إر-90-وتي-72-تشارك-في-معارك-تدريبية-مع-الحرس-الوطني-في-كاليفورنيا-1065783796.html
نماذج "بي تي إر-90" و"تي-72" تشارك في معارك تدريبية مع الحرس الوطني في كاليفورنيا
نماذج "بي تي إر-90" و"تي-72" تشارك في معارك تدريبية مع الحرس الوطني في كاليفورنيا
يتم استخدام نماذج قابلة للنفخ من المعدات الروسية المثبتة على سيارات الدفع الرباعي همفي التابعة للجيش في الولايات المتحدة، أثناء تدريب أفراد وحدات الحرس الوطني... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:59+0000
2022-07-31T07:59+0000
2022-07-31T07:59+0000
رصد عسكري
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على وجه الخصوص، يتم استخدام نماذج دبابة القتال الرئيسية القديمة "تي-72أ" وناقلة الأفراد المدرعة ذات المحاور الأربعة "بي تي إر-90" في المعارك التدريبية.ومن المثير للاهتمام أن "بي تي إر-90" لم تدخل قط في الإنتاج بكميات كبيرة، وفي الوقت الحالي لا يمكن رؤيتها إلا في المتحف. ومع ذلك، لسبب ما، تمنت قيادة الحرس الوطني للدولة أن تكون مثل هذه النماذج بمثابة عدو افتراضي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".قام المصنعون بتركيب مدافع رشاشة على أسطح الأبراج، وهو ما لم يحدث في الواقع. ربما تم القيام بذلك من أجل تصوير النار بطريقة أو بأخرى، لأن المدفع الحالي "30 ملم" لا يستطيع الإطلاق.يستخدم الجيش الأمريكي أيضًا "بي إم بي في إن17" و "تي-80" مزيفين تم تصنيعهما على هيكل "إم113". في الآونة الأخيرة، خضعت للتحديث، حيث تلقت خلالها المزيد من المعدات المتطورة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
نماذج "بي تي إر-90" و"تي-72" تشارك في معارك تدريبية مع الحرس الوطني في كاليفورنيا
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يتم استخدام نماذج قابلة للنفخ من المعدات الروسية المثبتة على سيارات الدفع الرباعي همفي التابعة للجيش في الولايات المتحدة، أثناء تدريب أفراد وحدات الحرس الوطني في كاليفورنيا في قاعدة كامب روبرتس.
ومن المثير للاهتمام أن "بي تي إر-90" لم تدخل قط في الإنتاج بكميات كبيرة، وفي الوقت الحالي لا يمكن رؤيتها إلا في المتحف. ومع ذلك، لسبب ما، تمنت قيادة الحرس الوطني للدولة أن تكون مثل هذه النماذج بمثابة عدو افتراضي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
قام المصنعون بتركيب مدافع رشاشة على أسطح الأبراج، وهو ما لم يحدث في الواقع. ربما تم القيام بذلك من أجل تصوير النار بطريقة أو بأخرى، لأن المدفع الحالي "30 ملم" لا يستطيع الإطلاق.
يستخدم الجيش الأمريكي أيضًا "بي إم بي في إن17" و "تي-80" مزيفين تم تصنيعهما على هيكل "إم113". في الآونة الأخيرة، خضعت للتحديث، حيث تلقت خلالها المزيد من المعدات المتطورة.