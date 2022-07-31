https://arabic.sputniknews.com/20220731/هوكشتاين-يصل-إلى-بيروت-على-وقع-تهديدات-حزب-الله--1065789756.html

هوكشتاين يصل إلى بيروت على وقع تهديدات "حزب الله"

هوكشتاين يصل إلى بيروت على وقع تهديدات "حزب الله"

على وقع تهديدات"حزب الله"، يصل المنسق الرئاسي الخاص والوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين، اليوم الأحد، إلى بيروت. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T10:14+0000

2022-07-31T10:14+0000

2022-07-31T10:14+0000

لبنان

إسرائيل

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وتأتي زيارة هوكشتاين في إطار مناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسهيل الأمور، والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، بحسب الخارجية الأمريكية.بالمقابل عرض الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، صباح اليوم الأحد، فيديو تحت عنوان "اللعب بالوقت غير مفيد"، أظهر فيه رصد طائراته لسفن الحفر والإنتاج في حقل كاريش.وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ"سبوتنيك"، إن "عودة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان هو من أجل إعطاء رد للبنان على ما تم طرحه خلال الجولة الأخيرة التي زار خلالها المبعوث الأمريكي لبنان والمنطقة".وأشار إلى أن "لبنان ينتظر الجواب الإسرائيلي عبر المبعوث الأمريكي وعلى ضوء هذا الجواب سيحدد لبنان موقفه، هل يقبل بما يطرحه الإسرائيليون أو أنه سيكون هناك مواقف تصعيدية من أجل حماية الثروة اللبنانية، لبنان ينتظر جواباً إسرائيلياً عن طريق المبعوث الأمريكي حول ما قدمه لبنان من مطالب واضحة وحاسمة".كما أكد قصير أن "كل الاحتمالات واردة، هناك أجواء إيجابية لدى بعض المسؤولين اللبنانيين، كما أن هناك معلومات من مصادر إسرائيلية تقول بأن الإسرائيلي حريص للوصول إلى حل لهذه الإشكالية خوفاً من الذهاب إلى التصعيد"، لافتاً إلى أن "الموضوع مرتبط بما سيقدمه الإسرائيلييون من إجابات، وعلى ضوء ذلك يمكن القول إننا ذاهبون إلى تصعيد أو لا، لكن على الأقل هناك أجواء إيجابية حتى الآن بانتظار الموقف الرسمي الذي سيحمله المبعوث الأمريكي".وعن تزامن نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" فيديو يظهر إحداثيات سفن استخراج الغاز والنفط في كاريش مع زيارة هوكشتاين، قال قصير إن " الحزب يؤكد أنه حاضر لأي خيارات في حال عدم تجاوب الإسرائيلي والأمريكي مع المطالب الللبنانية، "حزب الله" يؤكد على أن لديه القدرة والقوة على التصعيد العسكري وأن الوقت ليس مفتوحاً وأنه يفترض حسم هذه المسائل قبل نهاية شهر أغسطس/آب، لأن هناك عمل إسرائيلي من أجل استخراج الغاز في شهر سبتمبر/أيلول".كما أشار إلى أن "حزب الله" يحاول اليوم أن يقدم نوعا من عرض قوة سواء ميدانياً أو بالإعلام، موضحاً أنه "حسب المعلومات ميدانياً فإن "حزب الله" يجري مناورت وعروضات عسكرية في مناطق جنوبية للقول للإسرائيلي بأن عدم إعطاء جواب واضح وحاسم هذا يعني أن الأمور قد تتجه نحو التصعيد".

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