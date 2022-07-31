https://arabic.sputniknews.com/20220731/وزير-الطاقة-اللبناني-الوسيط-الأمريكي-أدلى-بطرح-إيجابي-حول-ملف-ترسيم-الحدود-1065800936.html

وزير الطاقة اللبناني: الوسيط الأمريكي أدلى بطرح "إيجابي" حول ملف ترسيم الحدود

وزير الطاقة اللبناني: الوسيط الأمريكي أدلى بطرح "إيجابي" حول ملف ترسيم الحدود

قال وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، إن الوسيط الأمريكي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أدلى بطرح إيجابي خلال الاجتماع معه... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T14:39+0000

2022-07-31T14:39+0000

2022-07-31T14:42+0000

العالم العربي

لبنان

وسيط

أمريكي

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063560726_338:0:3979:2048_1920x0_80_0_0_3a5f7a01842da3594919afc7526f3e56.jpg

وقال فياض في تصريحات صحفية، عقب اللقاء الذي جرى اليوم الأحد: "الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين يحمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لي إنّه طرح إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".وأشار إلى أن "الوسيط يهمه الوصول الى حل قبل نهاية الصيف، والأمور ايجابية بحسب ما لمست منه"، مؤكد أن "هوكشتاين نفى بعض الاشاعات حول التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".وحول الفيول الإيراني قال " لدي مسؤولية تجاه الشعب اللبناني إذا جاء فيول مجاني لا أستطيع الرفض".وحول ملف الكهرباء و استجرار الغاز قال فياض إن " هوكشتاين كرر انه سيسعى مع البنك الدولي من جهة الشروط التي طلبت منّا ونفذناها، وأطلعه على نسخة من الشروط التي وضعت والتزمنا بها وهو سيفاوض مع البنك الدولي لكي لا يطلب شروط إضافية".وأشار إلى أن هناك "شرطان يضعهما البنك الدولي على لبنان هما زيادة التعرفة وبداية الإجراءات لتعيين الهيئة الناظمة".وأضاف "هوكشتاين وعدني بالحصول على الضمانات الأميركية لعدم التعرض لعقوبات قانون قيصر نهاية هذا الصيف".وقال فياض عن الشق المحلي في ملف الكهرباء أنه"يجب أن نرفع التعرفة لتغطية التكلفة بالحد أدنى ، واقترحت على شركة كهرباء لبنان سلم لزيادة التعرفة".وتأتي زيارة هوكشتاين في إطار مناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسهيل الأمور، والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، بحسب الخارجية الأمريكية.بالمقابل عرض الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، صباح اليوم الأحد، فيديو تحت عنوان "اللعب بالوقت غير مفيد"، أظهر فيه رصد طائراته لسفن الحفر والإنتاج في حقل "كاريش".

https://arabic.sputniknews.com/20220731/هوكشتاين-يصل-إلى-بيروت-على-وقع-تهديدات-حزب-الله--1065789756.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, لبنان, وسيط, أمريكي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل