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وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير
وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير
توفي، اليوم الأحد، الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير، عن عمر ناهز الـ 69 عاما. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T10:49+0000
2022-07-31T10:49+0000
رياضة
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ونشرت قناة "نسمة" التونسية خبرا عن وفاة رجل الأعمال التونسي الذي اشتهر بدعم الرياضيين، وكان يشغل منصب رئيس نادي الترجي خلال الفترة من 2004 حتى 2007 خلفا للرئيس الأسبق سليم شيبوب.وخلال فترة ولايته فاز الترجي التونسي بالعديد من البطولات الرياضية.
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رياضة, أخبار تونس اليوم

وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير

10:49 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARجماهير الترجي التونسي في مباراة الزمالك في قطر
جماهير الترجي التونسي في مباراة الزمالك في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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توفي، اليوم الأحد، الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.
ونشرت قناة "نسمة" التونسية خبرا عن وفاة رجل الأعمال التونسي الذي اشتهر بدعم الرياضيين، وكان يشغل منصب رئيس نادي الترجي خلال الفترة من 2004 حتى 2007 خلفا للرئيس الأسبق سليم شيبوب.
وخلال فترة ولايته فاز الترجي التونسي بالعديد من البطولات الرياضية.
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