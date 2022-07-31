https://arabic.sputniknews.com/20220731/وفاة-الرئيس-الأسبق-لنادي-الترجي-التونسي-عزيز-زهير-1065790951.html
وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير
وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير
توفي، اليوم الأحد، الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير، عن عمر ناهز الـ 69 عاما. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T10:49+0000
2022-07-31T10:49+0000
2022-07-31T10:49+0000
رياضة
أخبار تونس اليوم
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ونشرت قناة "نسمة" التونسية خبرا عن وفاة رجل الأعمال التونسي الذي اشتهر بدعم الرياضيين، وكان يشغل منصب رئيس نادي الترجي خلال الفترة من 2004 حتى 2007 خلفا للرئيس الأسبق سليم شيبوب.وخلال فترة ولايته فاز الترجي التونسي بالعديد من البطولات الرياضية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار تونس اليوم
وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير
تابعنا عبر
توفي، اليوم الأحد، الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.
ونشرت قناة "نسمة" التونسية خبرا عن وفاة
رجل الأعمال التونسي الذي اشتهر بدعم الرياضيين، وكان يشغل منصب رئيس نادي الترجي خلال الفترة من 2004 حتى 2007 خلفا للرئيس الأسبق سليم شيبوب.
وخلال فترة ولايته فاز الترجي التونسي
بالعديد من البطولات الرياضية.