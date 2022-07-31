https://arabic.sputniknews.com/20220731/وفاة-بيل-راسل-أسطورة-كرة-السلة-الأمريكية-1065815957.html
وفاة بيل راسل أسطورة كرة السلة الأمريكية
وفاة بيل راسل أسطورة كرة السلة الأمريكية
توفي أسطورة كرة السلة الأمريكية للمحترفين، بيل راسل، عن عمر ناهز 88 عاما. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T18:01+0000
2022-07-31T18:01+0000
2022-07-31T18:01+0000
رياضة
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وأعلنت عائلة راسل، اليوم الأحد، وفاة أسطورة بوسطن سيلتكس، الذي أحرز 11 بطولة في 13 موسما مع الفريق.وبحسب شبكة "nbc" الأمريكية نشرت عائلته رسالة تحتفل بحياة أحد أعظم لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين على الإطلاق.قالت عائلته في بيان: "بقلب حزين للغاية نود أن ننقله إلى جميع أصدقاء بيل ومعجبيه ومتابعيه إنه وافته المنية بسلام عن عمر يناهز 88 عاما مع زوجته جنين إلى جانبه".بالإضافة إلى عمله في مجال الحقوق المدنية، يعتبر بيل راسل أحد أعظم الفائزين في تاريخ الرياضة الأمريكية وأعظم لاعب دفاعي في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.تم اختيار راسل كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات، كما حصل على لقب أفضل لاعب 12 مرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
وفاة بيل راسل أسطورة كرة السلة الأمريكية
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توفي أسطورة كرة السلة الأمريكية للمحترفين، بيل راسل، عن عمر ناهز 88 عاما.
وأعلنت عائلة راسل، اليوم الأحد، وفاة أسطورة بوسطن سيلتكس، الذي أحرز 11 بطولة في 13 موسما مع الفريق.
وبحسب شبكة
"nbc" الأمريكية نشرت عائلته رسالة تحتفل بحياة أحد أعظم لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين على الإطلاق.
قالت عائلته في بيان: "بقلب حزين للغاية نود أن ننقله إلى جميع أصدقاء بيل ومعجبيه ومتابعيه إنه وافته المنية بسلام عن عمر يناهز 88 عاما مع زوجته جنين إلى جانبه".
بالإضافة إلى عمله في مجال الحقوق المدنية، يعتبر بيل راسل أحد أعظم الفائزين في تاريخ الرياضة الأمريكية وأعظم لاعب دفاعي في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.
تم اختيار راسل كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات، كما حصل على لقب أفضل لاعب 12 مرة.